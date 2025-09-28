Разом із колегами він чергував на блокпосту й потрапив під масований вогонь противника.

Сьогодні вранці унаслідок ворожого обстрілу у Херсоні загинув капітан поліції Валерій Тогаренко.

Про це повідомили у Нацполіції.

Валерій обіймав посаду старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 (Корабельний) Херсонського районного управління поліції.

Разом із колегами він чергував на блокпосту й потрапив під масований вогонь противника. Внаслідок одного з влучань поліцейський отримав смертельні поранення.

Валерій Тогаренко народився в Херсоні. Службу в правоохоронних органах розпочав у серпні 2002 року як курсант Херсонського юридичного інституту. Понад 20 років він присвятив боротьбі зі злочинністю, захисту громадського порядку та безпеці жителів Херсонщини.