Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: росіяни збільшили кількість обстрілів на півдні України — до 500 дронів на тиждень

За тиждень також зафіксовано атаки 528 "Шахедів"/"Гераней", що на 70% більше, ніж у попередній період.

Сили оборони: росіяни збільшили кількість обстрілів на півдні України — до 500 дронів на тиждень
наслідки влучання у Херсоні
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Російські окупанти посилили інтенсивність дронових атак на південному напрямку, також ворог застосовує ракети, авіабомби та іншео озброєння.

Про це в коментарі Укрінформу заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Противник дещо посилив вогневе ураження з усіх наявних видів озброєння, намагаючись зруйнувати і позиції Сил оборони України, і завдати якомога більше уражень в прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах", — зазначив речник.

Він додає, що ракетні удари зросли на 38%, росіяни застосовували як балістичні ракети, так і крилаті "Калібри". За тиждень також зафіксовано атаки 528 "Шахедів"/"Гераней", що на 70% більше, ніж у попередній аналогічний період.

Крім того, удари коригованими авіабомбами зросли на 62%. Постійно під авіаційними ударами перебувають Херсон та Запоріжжя.

"Такий вид озброєння, як кориговані авіаційні бомби, ворог застосовує щодня… Вчора, наприклад, пізно ввечері, майже опівночі, ворог двома бомбами завдав удару по Херсону", — зазначив Волошин.

Баражуючі боєприпаси типу "Молнія", "Ланцет", "Прівєт-82" застосовувалися ворогом на 75% частіше, а застосування FPV-дронів ворогом зросло приблизно на 10-12%. Щодня окупанти здійснювали 25-30 обстрілів населених пунктів на півдні.

"Ці види озброєння більшою мірою застосовувались проти мирного населення, адже уражали населені пункти, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення", — наголосив речник.

Найбільше від обстрілів РФ постраждали Херсон, Запоріжжя, Оріхів, Нікополь, Марганець, села правобережної Херсонщини, а також Очаків і Куцурубська громада на Миколаївщині.

"Щодня на півдні ми фіксуємо до 720 FPV-дронів, близько 250 артобстрілів з використанням до 1100 боєприпасів, до 200 скидів боєприпасів з дронів і щонайменше 30 баражуючих боєприпасів", — наголосив він.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies