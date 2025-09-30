ДБР заявило про викриття нових махінацій із закупівлею ліжок для військових на Дніпропетровщині зі збитками на 14 млн грн

У 2023 році підозрюваний посадовець вже організував тендер на придбання 5 тисяч двоярусних ліжок з багатомільйонною переплатою.

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ повідомили про нову підозру посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, причетному до масштабних махінацій під час закупівлі ліжок для військових частин Дніпропетровської області.

Правоохоронці нагадали, що у 2023 році він вже організував тендер на придбання 5 тисяч двоярусних ліжок на суму 28 млн грн. За висновками експертизи, ринкова вартість становила близько 18 млн грн, а переплата держави перевищила 9,5 млн грн. Матеріали за цим епізодом скеровано до суду, а фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 2 млн грн.

Тепер слідчі встановили ще одну аналогічну оборудку. Лише за два місяці після першого тендеру той самий посадовець підписав нову угоду з тією ж фірмою на поставку додаткових 2 тисяч ліжок. Переплата цього разу склала майже 4 млн грн.

Керівнику одного з регіональних квартирно-експлуатаційних управлінь повідомлено про ще одну підозру за недбале ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Державою буде заявлено цивільний позов щодо відшкодування завданих збитків.