В Одесі ДСНС шукає дівчину, яка зникла під час аномальної зливи

Державна служба з надзвичайних ситуацій проводить в Одесі операцію з пошуку 23-річної дівчини, яка зникла під час рекордної негоди в місті.

Як пише "Суспільне", до роботи залучені водолази. За словами очевидців, дівчину збило течією, яка утворилася на вулиці. Сталося це близько 18 години на перетині вулиці Художника Федорова та провулка Адольфа Лози.

Також у вівторок співробітникам ДСНС довелося рятувати 60 людей з автобуса. Загалом допомогу було надано 231 людині, 46 транспортних засобів евакуювали з води.