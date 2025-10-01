Головне за середу, 1 жовтня: 125 боєзіткнень, ситуація на ЗАЕС, день жалоби в Одесі

Бойові дії на Донеччині, 125 бойових зіткнень, ворожі обстріли, 4 млрд євро від ЄС. Яким запам’ятається 1316-й день повномасштабної війни.

Завтра, 2 жовтня, на території Одеської області оголошено День жалоби у зв’язку з трагічною загибеллю в Одесі девʼятьох людей через негоду.

Серед тих, хто загинув - п’ятеро членів однієї родини, у тому числі дитина.

Завтра на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій області будуть приспущені Державні прапори України, а розважальні заходи обмежені.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 жовтня відбулося 125 бойових зіткнень.

Кожне четверте боєзіткнення від початку доби - на Покровському напрямку. Активні бойові дії тривали також на Торецькому напрямку.

Російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у Київській області. Унаслідок удару без світла залишилися мешканці Київської та Чернігівської областей", — ідеться у повідомленні Міненергетики.

На місці пошкоджень продовжують працювати ремонтні бригади. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

На виконання доручення Президента Володимира Зеленського Міністерство енергетики України спільно з Міністерством закордонних справ інформує міжнародну спільноту про небезпечні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції.

За інформацією МАГАТЕ, Запорізька АЕС вже десятий день залишається без основного джерела живлення та функціонує лише завдяки резервним дизель-генераторам. Запасів пального для їх роботи вистачить приблизно на 10 днів.

Генеральний директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі наголосив, що ситуація є вкрай нестабільною та несе серйозні ризики ядерній і радіаційній безпеці. У разі відключення резервних систем існує загроза розплавлення ядерного палива.

Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 4 млрд євро в рамках механізму ERA Loans, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

“Транш забезпечений коштом надходжень від заморожених активів Центрального банку Росії у Європейському Союзі і є для нас важливим сигналом про рішучість Європи зміцнювати обороноздатність України та надавати довгострокову підтримку”, – написала Свириденко.

Вона зазначила, що ці кошти — це тисячі врятованих життів, відновлені міста та невідворотний європейський шлях України.

Парламентська асамблея Ради Європи закликала до негайного звільнення щонайменше 26 українських журналістів, захоплених Росією у полон, запровадження санкцій щодо відповідальних за ці злочини осіб та посилення міжнародного тиску на РФ.

Відповідну резолюцію авторства народного депутата України Євгенії Кравчук на пленарному засіданні в Страсбурзі підтримали 128 делегатів ПАРЄ (один утримався), передає Укрінформ.

У документі зафіксовано понад 800 злочинів проти медіа, зокрема 108 випадків загибелі українських журналістів від початку повномасштабної війни.

Звання Героя України посмертно отримали ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій, школяр Степан Чубенко, дитячий письменник Володимир Вакуленко та український активіст з Криму Геннадій Афанасьєв.

