Генштаб: Сили оборони відбили три атаки росіян у бік Антонівського мосту біля Херсона

Станом на 16:00 2 жовтня на фронті відбулися 102 боєзіткнення.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема, Прогрес Чернігівської області; Ходине, Бобилівка, Бояро-Лежачі Сумської області. Авіаційного удару зазнав населений пункт Хотінь.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян, ще одне боєзіткнення триває. Противник від початку доби завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 86 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському агресор тричі здійснював штурмові дії в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

На Лиманському загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік населеного пункту Дробишеве. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Ямполя та Івано-Дар’ївки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському окупанти здійснили дві спроби просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

На Торецькому в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка наші воїни зупинили 11 наступальних дій ворога.

На Покровському окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та в напрямку Покровська, Філії. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 27 атак.

На Новопавлівському ворог 19 разів атакував у районах населених пунктів Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове. Вісім боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському зафіксовані чотири боєзіткнення у районі населеного пункту Полтавка, два з них досі тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів П’ятихатки та Лобкове. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Малокатеринівка, Григорівка та Новоукраїнка.

На Придніпровському українські підрозділи відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.