​СБУ: 15 років тюрми отримав російський агент, який видавав себе за капелана, щоб шпигувати в лавах ЗСУ

Суд покарав «крота», який намагався проникнути до штабу Десантно-штурмових військ.

​СБУ: 15 років тюрми отримав російський агент, який видавав себе за капелана, щоб шпигувати в лавах ЗСУ
наручники
Фото: Depositphotos\jinga80

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент воєнної розвідки Росії який під виглядом капелана намагався шпигувати за елітними підрозділами Збройних сил України.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Торік у березні військова контррозвідка затримала «крота» в Києві, коли той проходив співбесіду для зарахування до лав десантників.

Розслідування встановило, що зрадник — киянин, завербований співробітником 317-го розвідувального центру ГРУ РФ. Разом із кураторами він розробив легенду про капеланську діяльність, під прикриттям якої намагався мобілізуватися до бригад ДШВ.

Планувалося, що після інтеграції агент передаватиме росіянам геолокації базування та переміщення українських військ, а також персональні дані військовослужбовців для підготовки диверсій і вербувальних операцій.

Ще до цього окупанти перевірили його у Києві, доручивши коригувати повітряні удари Росії по столиці.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). 
