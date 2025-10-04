Сили спецоперацій уразили носій "Калібрів" в Онезькому озері в російській Карелії

Сили спецоперацій ЗСУ уразили російський малий ракетний корабель "Град" проєкту 21631 "Буян-М" в Онезькому озері, Республіка Карелія РФ.
Про це розповіли у Силах спецоперацій у Telegram.
"Ракетоносій йшов з Балтійського у Каспійське море. Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються", — ідеться у повідомленні.
Цей корабель є одним із найновіших і найсучасніших, був введений до складу Балтійського флоту РФ 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс "Калібр-НК".
- Сили оборони уразили кілька важливих російських об'єктів на території РФ. Серед цілей: ракетний корабель ЗС РФ, НПЗ, командний пункт та військова техніка окупантів.