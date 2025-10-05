“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Міненерго: Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України

У трьох областях України унаслідок обстрілів є знеструмлення.

Міненерго: Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України
Фото: /mykyivregion.com.ua

У ніч на 5 жовтня РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України: знеструмлено Запоріжжя та райони Чернігівщини й Сумщини.

Про це інформує Міненергетики.

Вночі Росія здійснила масований удар по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило масштабне знеструмлення в обласному центрі та Запорізькому районі.

Складною залишається ситуація в Сумській та Чернігівській областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над мінімізацією обмежень та відновленням електропостачання.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи для якнайшвидшого повернення світла споживачам.

"Міністерство енергетики дякує енергетикам, які, ризикуючи власним життям, продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати функціонування енергосистеми", — ідеться у повідомленні.
