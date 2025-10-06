Пожежа на підприємстві розпочалася після прильоту ударних дронів.

У ніч на 6 жовтня ударні дрони атакували у Дзержинську завод одного з найбільших російських виробників промислових вибухових речовин. Цей завод є єдиним у РФ виробником октогену та гексогену.

Про це пише Мілітарний та Astra.

Йдеться імовірно про завод вибухових речовин імені Свердлова. За словами очевидців, пожежа на підприємстві розпочалася після прильоту ударних дронів.

Влада РФ атаку не коментувала. Міноборони РФ повідомляло про збиття 20 безпілотників над Нижегородською областю.

Сам завод атакують не вперше, оскільки він спеціалізується на виробництві хімічних речовин для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб.

23 червня 2023 року підприємство внесли до списку санкцій країн Євросоюзу. Також воно перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

У квітні минулого року завод атакували ударні дрони, внаслідок чого був пошкоджений трубопровід-естакад та два цехи.