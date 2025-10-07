«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
У Херсонській області росіяни вбили людину, поранили майже 20. Постраждали діти

Від обстрілів ворога потерпали 34 населені пункти. 

У Херсонській області росіяни вбили людину, поранили майже 20. Постраждали діти
наслідки обстрілів Херсона, ілюстративне фото
Фото: скріншот

Упродовж доби на Херсонщині через російську агресію загинула людина, ще 18 –  дістали поранення. Серед поранених є 3 дитини.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Степанівка, Чорнобаївка, Берислав, Микільське, Широка Балка, Станіслав, Костирка, Козацьке, Білозерка, Новорайськ, Софіївка, Качкарівка, Придніпровське, Кізомис, Антонівка, Садове, Понятівка, Комишани, Дніпровське, Розлив, Бургунка, Веселе, Дудчани, Качкарівка, Милове, Одрадокам'янка, Осокорівка, Республіканець, Ромашкове, Саблуківка, Токарівка, Томарине, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  2 багатоповерхівки та 139 приватних будинків.

Також окупанти понівечили фермерське господарство, магазин, господарські споруди та приватні автомобілі, водопровід та газогін.
