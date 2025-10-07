МОН: кількість учнів, які навчаються очно, зросла на 11,7% порівняно з вереснем 2024 року

Ще більше зросла кількість учнів, які навчаються очно, у порівнянні з 2023 роком.

Міністр освіти України Оксен Лісовий розповів, як змінюється в Україні кількість учнів, які навчаються очно.

“Кількість учнів, які навчаються очно, зросла на 11,7% порівняно з вереснем 2024 року і на 18,4% — з 2023-го”, - повідомив міністр.

Оксен Лісовий розповів про презентацію SavEd, де були представлені перші результати проєкту “Освітнє відновлення для України — тестування надолуження освітніх втрат у цифрових освітніх центрах”. Цей проєкт впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Проєкт мав три основні напрями:

Заняття з надолуження освітніх втрат у цифрових освітніх центрах, які охопили 5 665 дітей.

Безоплатні відкриті вебінари з подолання освітніх втрат для вчителів з усієї України.

Розроблення методичних посібників для подолання освітніх втрат з української, англійської мов, математики, історії України та громадянської освіти. Посібники будуть доступними в цифровому форматі та є безоплатними для вчителів.

Лісовий зазначив, що ці рішення забезпечують педагогів готовими інструментами та методиками, які можна одразу застосовувати на уроках, щоб відновлювати прогалини в знаннях учнів.