Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Освіта

МОН: кількість учнів, які навчаються очно, зросла на 11,7% порівняно з вереснем 2024 року

Ще більше зросла кількість учнів, які навчаються очно, у порівнянні з 2023 роком.

Оксен Лісовий
Фото: Макс Требухов

Міністр освіти України Оксен Лісовий розповів, як змінюється в Україні кількість учнів, які навчаються очно.

Кількість учнів, які навчаються очно, зросла на 11,7% порівняно з вереснем 2024 року і на 18,4% — з 2023-го”, - повідомив міністр.

Оксен Лісовий розповів про презентацію SavEd, де були представлені перші результати проєкту “Освітнє відновлення для України — тестування надолуження освітніх втрат у цифрових освітніх центрах”. Цей проєкт впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Проєкт мав три основні напрями: 

  • Заняття з надолуження освітніх втрат у цифрових освітніх центрах, які охопили 5 665 дітей.
  • Безоплатні відкриті вебінари з подолання освітніх втрат для вчителів з усієї України.
  • Розроблення методичних посібників для подолання освітніх втрат з української, англійської мов, математики, історії України та громадянської освіти. Посібники будуть доступними в цифровому форматі та є безоплатними для вчителів.

Лісовий зазначив, що ці рішення забезпечують педагогів готовими інструментами та методиками, які можна одразу застосовувати на уроках, щоб відновлювати прогалини в знаннях учнів.
