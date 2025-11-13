Заступник міністра освіти, голова "Слуги народу" в Київміськраді Вітренко заявив, що знайшов "прослушку" в службовому авто

Заступник міністра освіти і науки, депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко повідомив, що знайшов пристрій для негласного прослуховування у службовому автомобілі, яким він користується.
Про це він написав у фейсбуці.
Вітренко також наголосив, що готовий співпрацювати з правоохоронними органами.
"Щойно, в службовому автомобілі знайшов пристрій зчитування та передачі інформації, а простими словами "прослушка"! Якщо це установлено в межах закону, я готовий до будь-якої співпраці з правоохоронними органами! Якщо ні, повʼязую це з моєю публічною політичною позицією! Відповідну заяву до правоохоронних органів, яка передбачена законодавством, зробив", - зазначив Вітренко.
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Раніше виявили прослуховувальний пристрій в кабінеті мера Львова Андрія Садового.