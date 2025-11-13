Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Заступник міністра освіти, голова "Слуги народу" в Київміськраді Вітренко заявив, що знайшов "прослушку" в службовому авто

Він наголосив, що готовий співпрацювати з правоохоронними органами.

Заступник міністра освіти, голова "Слуги народу" в Київміськраді Вітренко заявив, що знайшов "прослушку" в службовому авто
Андрій Вітренко
Фото: facebook/Андрій Вітренко

Заступник міністра освіти і науки, депутат Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрій Вітренко повідомив, що знайшов пристрій для негласного прослуховування у службовому автомобілі, яким він користується.

Про це він написав у фейсбуці

Вітренко також наголосив, що готовий співпрацювати з правоохоронними органами.

"Щойно, в службовому автомобілі знайшов пристрій зчитування та передачі інформації, а простими словами "прослушка"! Якщо це установлено в межах закону, я готовий до будь-якої співпраці з правоохоронними органами! Якщо ні, повʼязую це з моєю публічною політичною позицією! Відповідну заяву до правоохоронних органів, яка передбачена законодавством, зробив", - зазначив Вітренко. 

Раніше виявили прослуховувальний пристрій в кабінеті мера Львова Андрія Садового
﻿
