У кабінеті мера Львова Андрія Садового виявили прослуховувальний пристрій

У кабінеті міського голови Львова Андрія Садового знайшли прослуховувальний пристрій. Хто і для чого встановив пристрій — з'ясовуватимуть правоохоронці.

Про це Андрій Садовий повідомив у соцмережах.

"Сьогодні в моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав "виснути", віддали в ремонт — результат бачите", — ідеться у повідомленні.

Садовий додає: "Якщо це зробили якісь іноземні спеціальні служби — СБУ та наші контролюючі органи, які тим займаються, мають спрацювати. Якщо це зробили українці, хтось з українських спеціальних служб — то в мене є питання: нащо робити таку халяву і так капарно це все робити?".

Хто і для чого встановив прослуховувальний пристрій — мають з’ясувати правоохоронці.