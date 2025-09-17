Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
ГоловнаПолітика

У кабінеті мера Львова Андрія Садового виявили прослуховувальний пристрій

Садовий звернувся до правоохоронців щодо інциденту.

У кабінеті мера Львова Андрія Садового виявили прослуховувальний пристрій
Фото: Львівська міська рада

У кабінеті міського голови Львова Андрія Садового знайшли прослуховувальний пристрій. Хто і для чого встановив пристрій — з'ясовуватимуть правоохоронці.

Про це Андрій Садовий повідомив у соцмережах.

"Сьогодні в моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав "виснути", віддали в ремонт — результат бачите", — ідеться у повідомленні.

Садовий додає: "Якщо це зробили якісь іноземні спеціальні служби — СБУ та наші контролюючі органи, які тим займаються, мають спрацювати. Якщо це зробили українці, хтось з українських спеціальних служб — то в мене є питання: нащо робити таку халяву і так капарно це все робити?".

Хто і для чого встановив прослуховувальний пристрій — мають з’ясувати правоохоронці.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies