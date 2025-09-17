Зеленський наступного тижня поїде на Генасамблею ООН. Ймовірно, президент України проведе зустріч з Трампом

Готується дуже насичений графік двосторонніх зустрічей з іноземними главами держав та урядів.

Наступного тижня українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським поїде до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

“Наступного тижня ми дійсно готуємось до Генасамблеї ООН, до поїздки української делегації найвищого рівня, тобто на чолі з президентом України", – сказав Тихий.

Він зазначив, що з особливостей – проведення 5-го саміту міжнародної Кримської платформи.

За його словами, також опрацьовується і проведення засідання Радбезу ООН високого рівня. Готується дуже насичений графік двосторонніх зустрічей з іноземними главами держав та урядів.

Зазначимо, що напередодні президент США Дональд Трамп перед вильотом до Великої Британії відповів на запитання щодо ймовірності зустрічі із Зеленським під час засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зокрема Трамп заявив, що Зеленському "доведеться піти на угоду". Втім президент США не надав деталей.