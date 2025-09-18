А його брата – в Австрії. Ця країна не екстрадує підозрюваних у корупційних злочинах.

Колишній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма після звільнення в минулому році виїхав з України і оселився в передмісті Мюнхена. Це з'ясували журналісти УП. Свій виїзд сам він пояснив тим, що має на це право як батько 3 дітей.

До звільнення Шурма декларував оренду маєтку в Німеччині. Журналісти знайшли оселю завдяки публічним даним про те, в якій німецькій школі навчається його донька.

Шурма звільнився після розслідування журналістів про бізнес його брата. Вони з'ясували, що його компанії, що опинилися на окупованій території та, ймовірно, були відключені від єдиної енергосистеми країни, отримували кошти з бюджету за сонячну енергію.

За інформацією джерел Української правди в бізнесових та політичних колах, Шурама активно подорожує Європою. Ростислав Шурма залишається в наглядовій раді "Нафтогазу". При цьому він уже багато місяців не приїжджав до України.

Шурма в коментарі журналістам заявив, що співпрацює з правоохоронними органами і сумнівається в законності обшуку, проведеного в Німеччині.

"Шурма зазначає, що не має статусу ні підозрюваного, ні обвинувачуваного", – розповів журналіст Михайло Ткач.

Також ексзаступник голови ОП заявив, що компанії його брата працюють згідно з законодавством України. А ще запевнив, що перебування за кордоном не заважає йому повноцінно брати участь в засіданнях наглядової ради.

Вдалося знайти не лише Ростислава Шурму, а його брата Олега, власника компаній. Його знайшли в Австрії. Він мешкає в будинку поблизу головної вулиці австрійської столиці.

"На відміну від самого Шурми, брат Шурми конспірується краще. Носить бейсболки, і загалом нам довелося витратити більше часу, щоб його тут помітити. Він рідко буває вдома або не виходить з дому", – розповів журналіст Михайло Ткач.

Хто такий Ростислав Шурма