ГоловнаПолітика

УП знайшла ексзаступника голови Офісу президента Ростислава Шурму в Німеччині

А його брата – в Австрії. Ця країна не екстрадує підозрюваних у корупційних злочинах. 

УП знайшла ексзаступника голови Офісу президента Ростислава Шурму в Німеччині
Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма
Фото: Пресслужба ОПУ

Колишній заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма після звільнення в минулому році виїхав з України і оселився в передмісті Мюнхена. Це з'ясували журналісти УП. Свій виїзд сам він пояснив тим, що має на це право як батько 3 дітей. 

До звільнення Шурма декларував оренду маєтку в Німеччині. Журналісти знайшли оселю завдяки публічним даним про те, в якій німецькій школі навчається його донька. 

Шурма звільнився після розслідування журналістів про бізнес його брата. Вони з'ясували, що його компанії, що опинилися на окупованій території та, ймовірно, були відключені від єдиної енергосистеми країни, отримували кошти з бюджету за сонячну енергію.

За інформацією джерел Української правди в бізнесових та політичних колах, Шурама активно подорожує Європою. Ростислав Шурма залишається в наглядовій раді "Нафтогазу". При цьому він уже багато місяців не приїжджав до України. 

Шурма в коментарі журналістам заявив, що співпрацює з правоохоронними органами і сумнівається в законності обшуку, проведеного в Німеччині. 

"Шурма зазначає, що не має статусу ні підозрюваного, ні обвинувачуваного", – розповів журналіст Михайло Ткач.

Також ексзаступник голови ОП заявив, що компанії його брата працюють згідно з законодавством України. А ще запевнив, що перебування за кордоном не заважає йому повноцінно брати участь в засіданнях наглядової ради. 

Вдалося знайти не лише Ростислава Шурму, а його брата Олега, власника компаній. Його знайшли в Австрії. Він мешкає в будинку поблизу головної вулиці австрійської столиці.

"На відміну від самого Шурми, брат Шурми конспірується краще. Носить бейсболки, і загалом нам довелося витратити більше часу, щоб його тут помітити. Він рідко буває вдома або не виходить з дому", – розповів журналіст Михайло Ткач. 

Хто такий Ростислав Шурма

  • Ростислав Шурма в Офісі президента відповідав за керування економіки. 
  • У 2023 журналісти з'ясували, що компанії брата Шурми Олега отримували з державного бюджету сплату за електроенергію зі сонячних станцій, що опинилися на окупованій території та, ймовірно, були відключені від єдиної енергосистеми країни.
  • Ростислав Шурма визнав це, але стверджував, що компанії його брата "зареєстровані на території України, усі працівники працюють на території України, а те, що залишилася частина площадок в окупації, так таких залишилися тисячі площадок". Він вважає розслідування про сонячні електростанції, що опинилися на окупованій території та належать його брату, "дуже маніпулятивним і неправдивим". 
  • За даними ZN.UA, родина заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми володіє підприємствами, які на мільйони гривень менше платять у бюджет через венчурні фонди. 
  • В лютому 2023 НАЗК склало стосовно Шурми адміністративний протокол, але він назвав це дискредитацією. 
  • Торік він написав заяву про звільнення, і в вересні президент його звільнив. 
  • За даними УП, будинок Шурми обшукували по справі НАБУ про сонячні станції.
