ZN.ua: компанії заступника голови ОП Шурми менше платять у бюджет завдяки схемі з венчурними фондами

Ця схема часто працює на межі закону, а часто й поза ним.

Родина заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми володіє підприємствами, які на мільйони гривень менше платять у бюджет через венчурні фонди.

Венчурні фонди брата Шурми дають змогу оптимізувати податки на сотні мільйонів гривень. При цьому одним із найважливіших активів родини Шурми є венчурний фонд «Геліос», пишуть Юрій Ніколов та Антоніна Волкотруб у статті «Венчурна мотрійка Шурми на мільярди».

Податковий кодекс передбачає, що всі інститути спільного інвестування, до яких належать і венчурні фонди, звільняються від сплати податку на прибуток і мають удвічі меншу ставку оподаткування дивідендів. Також вони мають право позичати гроші своїм же компаніям, що призводить до зменшення податку на прибуток у дочірніх підприємств.

«Така схема перенесення податкового зобов’язання на підприємства із пільговим оподаткуванням є класикою в системі оптимізації сплати податків, але часто вона працює на межі закону, а іноді і поза нею», – зазначили журналісти.

”Геліос” є співвласником 26 юридичних осіб в Україні і ще двох в Угорщині. Переважно бізнес повʼязаний із зеленою енергетикою, будівничою сферою та фінансами.

Сам фонд устиг отримати достатньо прибутків, а отже – вивести кошти із дочірніх підприємств, щоб обзавестись активами на 1,4 млрд грн, за даними фінансової звітності на кінець 2022 року.

Вони дослідили, що незначну частку прибутків було інвестовано у власність компаній, а більшість — позичено їм же під відсотки, що дозволило всій групі компаній не платити сотень мільйонів гривень податку на прибуток.

Наприклад, у звітності ТОВ ”Майстер фінанс”, де ”Геліос” зазначена співвласником, вказано, що за 2022 рік фірма отримала 85 млн грн доходу, але сплатила лише 181 тис. грн податку на прибуток, оскільки фінансові витрати становили понад 74 млн грн.

”Виходить «Майстер фінанс» заплатило комусь, у кого позичало гроші, аж 74 млн грн за обслуговування цієї позики. Якби цієї лазівки не було і кредитор не позичив ТОВ гроші, а вніс їх у статутний капітал, то ці 74 млн стали б прибутком фірми, і податок у розмірі 18% від прибутку складав би уже не 181 тис. грн, а близько 13 млн”, – зазначили журналісти ZN.ua.

Нагадаємо, що компанії брата Шурми Олега отримували з державного бюджету сплату за електроенергію зі сонячних станцій, що опинилися на окупованій території та, ймовірно, були відключені від єдиної енергосистеми країни.

Ростислав Шурма визнав це, але стверджує, що компанії його брата "зареєстровані на території України, усі працівники працюють на території України, а те, що залишилася частина площадок в окупації, так таких залишилися тисячі площадок". Він вважає розслідування про сонячні електростанції, що опинилися на окупованій території та належать його брату, "дуже маніпулятивним і неправдивим".