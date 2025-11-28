“Сьогоднішню дискусію можна порівняти з Оксфордським дебатним клубом”, - заявив голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі перед початком публічного інтерв’ю міністра фінансів Сергія Марченка та голови Національного банку України Андрія Пишного.

Такий формат вже двічі практикувався на платформі “Нової країни”, проєкту, який LB.ua реалізує разом з EFI Group, але вперше участь у публічному інтерв’ю беруть одразу двоє топгостей.

Фото: Зоряна Стельмах Голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі і модераторка Соня Кошкіна

“Між Нацбанком і Міністерством фінансів, в принципі закладений конструктивний конфлікт. Але ще гострішою є ця тема в драматичні часи, коли Україна намагається вижити у боротьбі зі страшним ворогом. Бо для перемоги завжди потрібні дві фундаментальні речі - сильні Збройні сили та гроші. Особливо у сучасній, високотехнологічній, високоінтенсивній боротьбі, - комунікував Ігор Ліскі важливість такої розмови саме зараз, коли Україна знаходиться у важкому переговорному процесі з МВФ. - Від цієї дискусії я очікую розуміння, яка логіка податків закладена у бюджет, чи буде збільшення податків, як він наповнюватиметься? Чи вбачатиме бізнес раціональність інвестування нових проєктів зараз, під час війни і особливо після її завершення. Наскільки бюджетна політика стабільна, як ми дивимося у майбутнє і чи вистачить нам грошей для країни і перемоги”.

Фото: Зоряна Стельмах глава НБУ Андрій Пишний

Очільник НБУ Андрій Пишний визнав непростий перебіг перемовин із Міжнародним валютним фондом, але вважає надважливим правильно комунікувати отриману угоду.

“Можливо, здається, що на фоні нашої потреби в 136 млрд 8 млрд (за новою програмою фінансування. - Ред.) вже виглядають якось не дуже переконливо, так? Але я з вами не погоджусь, тому що насправді програма з Міжнародним валютним фондом виступала і продовжує виступати певним замковим каменем, на якому тримається вся конструкція надання Україні міжнародної фінансової допомоги; конструкція, за якою наші міжнародні партнери верифікують нашу динаміку і поступ реалізації структурних реформ. Структурні реформи є передумовою нашої європейської інтеграції.

Ба більше, будьмо відвертими: ті зобов'язання, які ми беремо з собою в рамках тих домовленостей, які досягаємо часто-густо є дуже потужними драйверами необхідних в країні структурних реформ Ми всі - бенефіціари насправді цих змін”, - відзначив Пишний.

“Тому дуже важливо все ж таки сприймати ті домовленості, які дуже непросто досягались з Міжнародним валютним фондом, на цьому етапі як відчутний і правильний результат. Коли ми його комунікуємо виключно через те, що ми всі відчуємо відповідний негативний ефект на своєму гаманці, вибачте, але не погоджусь. Відсутність цієї програми - ось насправді був би результат, який відчули б усі. Негайно причому. Дуже швидко і глибоко”, - додав очільник Нацбанку.

Фото: Зоряна Стельмах міністр фінансів Сергій Марченко і глава НБУ Андрій Пишний (праворуч)

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, цього разу переговори з МВФ були особливо непростими.

“Нова програма співпраці змістила фокус і чітко орієнтована на питаннях фіскально-монетарної політики. Як, в принципі, і мало бути. Тобто більшість дискусій у нас відбувались з питань, які притаманні Національному банку і Міністерству фінансів. Напевно, це визначало і її характер, і ті заходи, про які попередньо в пресі багато написано, - відзначив міністр. - Нам дійсно треба покращувати адміністрування, посилювати спроможність збирати податки. Податки необхідні для заміщення частини зовнішнього фінансування. Уряд має демонструвати, що ми також робимо домашню роботу з мобілізації доходів. Тому що, якщо ви залучаєте 45 млрд доларів на рік (а цього року буде понад 50 млрд), ви маєте показати, що робите свою роботу в частині внутрішніх заходів. Це крок, на який ми мали піти. Ті заходи, які записані в межах програми, виконувані і всі, з погляду як мінімум Міністерства фінансів, мають бути забезпечені”.

Детальніше про зміни в оподаткуванні, про додаткові вимоги МВФ, грошову політику, бюджет наступного року, залучення міжнародної допомоги, кредитування, курс гривні і прогнози на наступний рік читайте у повній версії інтерв’ю незабаром на LB.ua.

