Марченко: для спрощеної системи оподаткування будуть встановлені ліміти

Уряд у новій програмі фінансування МВФ узяв на себе зобов’язання посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків та спробами мінімізації оподаткування, тож для ФОПів зміниться підхід по оподаткування. Про в інтерв’ю LB.ua (для проєкту “Нова країна”) повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, будуть встановлені ліміти, які визначатимуть систему оподаткування - спрощену чи загальну.

“Ви знаєте, що у нас спрощена система оподаткування - це не тільки надання послуг малими підприємствами, консалтинг, інші види діяльності тощо. Це також спосіб ухилення від сплати податків великими бізнесами, які просто використовують “спрощенців””, - нагадав Марченко.

Він заявив , що розуміє складність і важливість цього питання, але уряд вийде з роз’ясненням, також буде запроваджений перехідний період.

“Чи це якась несподіванка? Не думаю. Якщо ви подивитесь плани, які Міністерство фінансів готує роками, у нас це було (у планах. - Ред.). Цей крок дійсно є непопулярним, але іноді непопулярні заходи важливі. В цей період у нас не було можливості переговорного маневру (з МВФ, - Ред.), щоб ці заходи зняти”, - відзначив міністр.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд за результатами переговорів щодо нової програми фінансування для України, яка передбачає 8,1 млрд на 2025 - 2029 рр., повідомив, що український уряд зобов’язався ввести, зокрема, оподаткування доходів, отриманих з цифрових платформ, закрити митні лазівки для імпорту споживчих товарів та скасувати винятки щодо обов'язкової реєстрації платників ПДВ, що напряму стосується ФОПів.

Повну версію інтерв’ю, яке Сергій Марченко дав разом із очільником Нацбанку Андрієм Пишним, у тому числі щодо переговорів з Міжнародним валютним фондом, очікуйте незабаром на LB.ua.