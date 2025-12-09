Україна і Світовий банк обговорили фінансову підтримку на 2026 рік

Міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з віцепрезиденткою Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Антонеллою

Міністр фінансів України Сергій Марченко провів у Києві зустріч із віцепрезиденткою Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані, яка перебуває з робочим візитом.

Про це ідеться на сайті Міністерства фінансів.

Сторони оцінили стан фінансової системи України, підсумували результати взаємодії за роки повномасштабної війни та обговорили потреби державного бюджету на 2026 рік.

Марченко окремо наголосив, що Україні вже на початку 2026 року буде потрібна підтримка для покриття пріоритетних видатків першого кварталу. Сторони домовилися продовжити роботу над механізмами, через які у 2026 році можна буде залучити необхідні кошти. Конкретних сум не зафіксували, однак погодили можливі підходи до фінансування.

За підрахунками Мінфіну, незаповнена потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026–2027 роки становить 60,8 млрд доларів.

Окремо розглянули нову програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — Розширений фондовий механізм) обсягом 8,1 млрд доларів, щодо якої Україна та Міжнародний валютний фонд вже досягли домовленості на рівні експертів. Українська сторона також очікує на рішення Європейської комісії щодо доступу до Репараційного кредиту з другого кварталу 2026 року.

Наразі в Україні реалізують 22 спільні проєкти Світового банку. З початку повномасштабної війни було запущено 13 нових програм з розвитку та відновлення.

До кінця року уряд очікує такі надходження в межах чинних проєктів: