Керівник Держагентства відновлення розповів подробиці про ситуацію з ремонтом дороги на Буковель

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин розповів про звільнення керівника прикарпатської Служби відновлення та розвитку інфраструктури після скандалу з ремонтом дороги на Буковель.
За словами Сухомлина, обласна Служба не погоджувала з Києвом тендер на проєктування такої дороги.
«Щодо дороги в Буковель. ТЕО розробили громади за свої кошти. Служба відновлення в Івано-Франківській області оголосила тендер на проєктування. З Агентством це не було погоджено! Начальник Служби пише заяву на звільнення. Кошти ані на цей рік, ані на наступний — не передбачені. І Агентством цей проєкт не подавався», - написав Сухомлина на своїй фейсбук-сторінці.
У відео він розповів, що інша дорога - Т-09-06, на яку оголосили тендер у розмірі 2,3 млрд грн - не веде в Буковель.
«Проєкт був розроблений минулого року. Цьогоріч туди спрямовано 75 млн грн, бо попередньо були отримані звернення від 17 громад та Нафтогазу: 15 аварійних мостів, підпірні стінки та ремонт 5 км дороги. Тут ніякої зради нема. На наступний рік ніяких коштів на цю потребу не передбачено! Ми не подавали на фінансування», - додав очільник Держагентства відновлення.
- За інформацією розслідувачів «Наші гроші», у бюджеті на наступний рік заклали будівництво абсолютно нової карпатської дороги — від Бистриці до Яблуниці через Поляницю, де розташований курорт «Буковель». 28,6 км шляху орієнтовною вартістю 6,57 млрд грн. Також за 2,18 млрд грн мають відремонтувати 22,8 км дороги Т-09-06 Івано-Франківськ — Надвірна між селами Пасічна і Бистриця. При цьому гроші планують витрачати вже зараз, не чекаючи кінця війни.
