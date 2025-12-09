Керівник Держагентства відновлення розповів подробиці про ситуацію з ремонтом дороги на Буковель

Через скандал очільник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області іде у відставку.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин розповів про звільнення керівника прикарпатської Служби відновлення та розвитку інфраструктури після скандалу з ремонтом дороги на Буковель.

За словами Сухомлина, обласна Служба не погоджувала з Києвом тендер на проєктування такої дороги.

«Щодо дороги в Буковель. ТЕО розробили громади за свої кошти. Служба відновлення в Івано-Франківській області оголосила тендер на проєктування. З Агентством це не було погоджено! Начальник Служби пише заяву на звільнення. Кошти ані на цей рік, ані на наступний — не передбачені. І Агентством цей проєкт не подавався», - написав Сухомлина на своїй фейсбук-сторінці.

У відео він розповів, що інша дорога - Т-09-06, на яку оголосили тендер у розмірі 2,3 млрд грн - не веде в Буковель.

«Проєкт був розроблений минулого року. Цьогоріч туди спрямовано 75 млн грн, бо попередньо були отримані звернення від 17 громад та Нафтогазу: 15 аварійних мостів, підпірні стінки та ремонт 5 км дороги. Тут ніякої зради нема. На наступний рік ніяких коштів на цю потребу не передбачено! Ми не подавали на фінансування», - додав очільник Держагентства відновлення.