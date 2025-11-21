Викрито осіб, які незаконно вивели з держвласності 6 га лісу під Буковелем

До реалізації схеми причетні державний кадастровий реєстратор і двоє спільників.

Під Буковелем незаконно вивели з держвласності 6 га лісу

Викрито схему незаконного «виведення» шести гектарів лісового фонду біля Поляниці та туристичного комплексу «Буковель», повідомляє Офіс генпрокурора.

До її реалізації причетні державний кадастровий реєстратор і двоє спільників.

За даними слідства, вони використали підроблені акти зразка 2001–2002 років, виготовили на їх основі технічну документацію та внесли до Держреєстру речових прав недостовірні дані про нібито законну реєстрацію права власності.

Так схема дозволила вивести 6 гектарів лісу з державної власності. Експертиза оцінила збитки у понад 20,5 млн грн.

Під час обшуків у Дніпропетровській та Хмельницькій областях правоохоронці вилучили документацію та електронні носії, що містять докази організації схеми.

Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Нещодавно на Львівщині було викрито схему незаконної вирубки лісу на 9 млн грн.