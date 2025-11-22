Головне за ніч та ранок суботи, 22 листопада: наслідки удару по Тернополю, 250 боєзіткнень, обстріли Одещини

Нічна повітряна атака, 250 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, санкції проти катів Вікторії Рощиної.

Кількість загиблих від російського ракетного удару по Тернополю 19 листопада зросла до 32 осіб.

Як повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко, вночі рятувальники виявили під завалами житлового будинку тіло жінки.

Аварійно-рятувальні роботи тривають і надалі. Станом на 3:00 22 листопада загинули 32 людини, з яких 6 дітей. Травмовані 94 особи, включно з 18 дітьми.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 250 боєзіткнень.

Ворог продовжує тиснути на Костянтинівському (29 атак) і Покровському (66) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 170 російських окупантів. Також знищено 4 російські танки і 9 артилерійських систем. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 22.11.25 орієнтовно склали 1 164 340.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі 22 листопада під ворожими обстрілами опинився міжнародний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Там пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу.

"Міжнародний пункт пропуску Орлівка тимчасово призупиняє роботу. Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків. Просимо для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску", – наголосили у Держмитслужбі.

Уночі РФ атакувала Україну балістичною ракетою та 104 ударними БпЛА.

Сили оборони знищили 89 ворожих безпілотників.

У Києві відбулася зустріч європейських послів із представниками США, де обговорювалося питання щодо підписання "мирного плану" Україною. Серед присутніх на зустрічі були міністр армії США Деніел Дрісколл та тимчасова повірена США Джулі Девіс, пише FT.

На зустрічі Дрісколл заявив європейським послам, що він "оптимістично налаштований щодо того, що зараз настав час для миру", але попередив, що Вашингтон проявить мало гнучкості. Дрісколл зазначив, що Україна перебуває у складній військовій позиції, і зараз "найкращий час для досягнення угоди".

"Збройні сили США люблять Україну та підтримують її, але чесна оцінка американських військових полягає в тому, що Україна перебуває у дуже поганому становищі, і зараз найкращий час для миру", – заявив Дрісколл.

Докладніше – в новині.

Європейський Союз оголосив про санкції проти російських співробітників в'язниці, причетних до катування та вбивства української журналістки Вікторії Рощиної.

Як пише The Guardian, чиновники ЄС включили до чорного списку керівництво закладу пенітенціарної служби у Таганрозі Ростовської області - директора служби Андрія Полякова, начальника в'язниці номер 2 Олександра Штоду, а також його заступників Андрія Михайличенка та Андрія Сапіцького.

Окрім Рощиної, ці четверо росіян здійснювали тортури та закатували до смерті ще 15 українських цивільних бранців.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!