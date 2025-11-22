ЄС запровадив санкції проти російських катів журналістки Вікторії Рощиної

У чорному списку керівники в'язниці, де утримувалися українські цивільні.

Прощання з Вікторією Рощиною у Києві

Європейський Союз оголосив про санкції проти російських співробітників в'язниці, причетних до катування та вбивства української журналістки Вікторії Рощиної.

Як пише The Guardian, чиновники ЄС включили до чорного списку керівництво закладу пенітенціарної служби у Таганрозі Ростовської області - директора служби Андрія Полякова, начальника в'язниці номер 2 Олександра Штоду, а також його заступників Андрія Михайличенка та Андрія Сапіцького.

Окрім Рощиної, ці четверо росіян здійснювали тортури та закатували до смерті ще 15 українських цивільних бранців.