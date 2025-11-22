ЄС запровадив санкції проти російських катів журналістки Вікторії Рощиної

Європейський Союз оголосив про санкції проти російських співробітників в'язниці, причетних до катування та вбивства української журналістки Вікторії Рощиної.
Як пише The Guardian, чиновники ЄС включили до чорного списку керівництво закладу пенітенціарної служби у Таганрозі Ростовської області - директора служби Андрія Полякова, начальника в'язниці номер 2 Олександра Штоду, а також його заступників Андрія Михайличенка та Андрія Сапіцького.
Окрім Рощиної, ці четверо росіян здійснювали тортури та закатували до смерті ще 15 українських цивільних бранців.
- Про смерть Вікторії Рощиної в російському полоні стало відомо у жовтні 2024 року. Її тіло передали в Україну лише цьогоріч - у стані, який не дозволяє провести повноцінну медичну експертизу.
- За інформацією слідства, Рощина померла не у Таганрозі - перед смертю її етапували до Пермі.