Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЄС запровадив санкції проти російських катів журналістки Вікторії Рощиної

У чорному списку керівники в'язниці, де утримувалися українські цивільні.

Прощання з Вікторією Рощиною у Києві
Фото: LB.ua

Європейський Союз оголосив про санкції проти російських співробітників в'язниці, причетних до катування та вбивства української журналістки Вікторії Рощиної.

Як пише The Guardian, чиновники ЄС включили до чорного списку керівництво закладу пенітенціарної служби у Таганрозі Ростовської області - директора служби Андрія Полякова, начальника в'язниці номер 2 Олександра Штоду, а також його заступників Андрія Михайличенка та Андрія Сапіцького. 

Окрім Рощиної, ці четверо росіян здійснювали тортури та закатували до смерті ще 15 українських цивільних бранців. 
