У Координаційному штабі підтвердили повернення із Білорусі 31 цивільного українця

Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки – 18 років, найстаршому – 58 років.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Сьогодні між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб. Із РБ вдалося повернути 31 українця.

"У результаті успішних переговорів з білоруською стороною Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України вдалося повернути в Україну 31 громадянина, які утримувалися на території Республіки Білорусь", – повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повертаються жінки та чоловіки затримані на території Білорусі та засуджені від 2 до 11 років ув'язнення.

Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки – 18 років, найстаршому – 58 років.

Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.

"Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та рф. Дякуємо також всім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу", – зазначили у Штабі.

Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію.