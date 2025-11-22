У Координаційному штабі підтвердили повернення із Білорусі 31 цивільного українця

Сьогодні між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб. Із РБ вдалося повернути 31 українця.
"У результаті успішних переговорів з білоруською стороною Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України вдалося повернути в Україну 31 громадянина, які утримувалися на території Республіки Білорусь", – повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
В Україну повертаються жінки та чоловіки затримані на території Білорусі та засуджені від 2 до 11 років ув'язнення.
Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки – 18 років, найстаршому – 58 років.
Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.
"Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та рф. Дякуємо також всім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу", – зазначили у Штабі.
Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію.
- Сьогодні у пресслужбі Лукашенка повідомили, що він начебто помилував 31 громадянина України, а також двох католицьких священників.