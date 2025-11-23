Сили оборони провели зачистку від росіян у трьох районах Покровська

З початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 – поранені.

Сили оборони зберігають позиції у центрі Покровська, а також зачистили від ворога райони залізничного вокзалу, педучилища і скверу Соборний.

Про це інформує 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"У центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися. До ліквідації ворога у середмісті продовжують залучатися штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ", – ідеться у повідомленні.

Днями бійці ОШБ "СКАЛА" провели зачистку від ворога у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.

"Це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, який безуспішно намагається посилити тиск на північну частину міста. При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог несе максимальні втрати", – додають військові.

Ворог намагався перемістити танк на південні околиці Покровська та замаскувати техніку для подальшого використання у штурмових діях. Оператори групи безпілотних систем 7 корпусу ШР ДШВ "SKY STRIKE Unit" у взаємодії з 68 окремою єгерською бригадою ім. Олекси Довбуша виявили ворожий танк та знищили його.