Втрати російської армії за добу склали майже 1200 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 166 450 осіб.

Втрати російської армії за добу склали майже 1200 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1190 російських солдатів, 3 ворожі танки, 5 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 166 450 (+1 190) осіб 
  • танків – 11 366 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 620 (+5) од.
  • артилерійських систем – 34 626 (+41) од.
  • РСЗВ – 1 549 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 248 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 769 (+431) од.
  • крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 006 (+84) од.
  • спеціальна техніка – 4 003 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
﻿
