Росіяни здійснили повторну атаку по авто рятувальників у Сумах

Ворог прийільно атакував працівників ДСНС.

Росіяни здійснили повторну атаку по авто рятувальників у Сумах
наслідки удару РФ
Фото: ДСНС України

У Сумах росіяни завдали прицільного удару по рятувальниках під час гасіння пожежі. Унаслідок удару знищено пожежний автомобіль.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України.

"Сьогодні росія завдала черговий удар по обласному центру. Рятувальники миттєво прибули на місце влучання та розпочали гасіння пожежі. І саме в цей момент, коли підрозділи ДСНС працювали, ворог здійснив повторну атаку БпЛА", — ідеться у повідомленні.

РФ прицільно завдала удару по пожежному автомобілю, унаслідок прямого попадання знищена машина рятувальників. Весь особовий склад встиг перейти в укриття і не постраждав.

Фото: ДСНС України

"Це не випадковість. Це свідомий удар по тим, хто допомагає людям. Верх цинізму та зневаги до будь-яких правил війни й людяності", — наголошують у ДСНС.
﻿
