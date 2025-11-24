У Сумах росіяни завдали прицільного удару по рятувальниках під час гасіння пожежі. Унаслідок удару знищено пожежний автомобіль.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Сьогодні росія завдала черговий удар по обласному центру. Рятувальники миттєво прибули на місце влучання та розпочали гасіння пожежі. І саме в цей момент, коли підрозділи ДСНС працювали, ворог здійснив повторну атаку БпЛА", — ідеться у повідомленні.
РФ прицільно завдала удару по пожежному автомобілю, унаслідок прямого попадання знищена машина рятувальників. Весь особовий склад встиг перейти в укриття і не постраждав.
"Це не випадковість. Це свідомий удар по тим, хто допомагає людям. Верх цинізму та зневаги до будь-яких правил війни й людяності", — наголошують у ДСНС.
- Російські окупанти атакували Сумську громаду ударними БпЛА, унаслідок чого частина обласного центру залишилася без електропостачання. У Великочернеччинському старостаті поранена 9-річна дитина.