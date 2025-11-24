У Сумах росіяни завдали прицільного удару по рятувальниках під час гасіння пожежі. Унаслідок удару знищено пожежний автомобіль.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України.

"Сьогодні росія завдала черговий удар по обласному центру. Рятувальники миттєво прибули на місце влучання та розпочали гасіння пожежі. І саме в цей момент, коли підрозділи ДСНС працювали, ворог здійснив повторну атаку БпЛА", — ідеться у повідомленні.

РФ прицільно завдала удару по пожежному автомобілю, унаслідок прямого попадання знищена машина рятувальників. Весь особовий склад встиг перейти в укриття і не постраждав.

Фото: ДСНС України

"Це не випадковість. Це свідомий удар по тим, хто допомагає людям. Верх цинізму та зневаги до будь-яких правил війни й людяності", — наголошують у ДСНС.