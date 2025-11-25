Міністр оборони Румунії заявив, що підняті винищувачі переслідували російський безпілотник, але не відкривали вогонь

У Румунії, в повіті Васлуй, у вівторок, 25 листопада, виявили російський безпілотник без бойової частини, який залетів у повітряний простір країни під час атаки РФ по Україні.

Про це повідомив міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну під час відвідування 57-ї авіабази «Міхаїл Когелнічану», передає Agerpres.

За його словами, безпілотник впав у місцевості Пуєшті.

“Стався новий проліт російського дрона, нова провокація Росії проти Румунії — дрон, який мали намір збити румунська армія та німецькі винищувачі Eurofighter”, — повідомив Моштяну.

Він перерве сьогоднішній візит на авіабазу і повернеться до Бухареста для координації ситуації.

За його даними, дрон був знайдений десь у повіті Васлуй, без бойової частини. Ймовірно, це той самий дрон, який переслідували літаки. Винищувачі були підняті по тривозі й мали дозвіл на ураження.

“Я поговорю з німецькими пілотами, які виконували місію, трохи пізніше (...). Двічі пара винищувачів Eurofighter була піднята з сьомої години ранку. Між цими двома підйомами також були підняті F-16 з бази Борча — румунські літаки”, — сказав Моштеану.

Він зазначив, що літаки не відкривали вогонь і що дрон впав або через втрату керування, або через закінчення пального.

“Його могли б знищити, якби всі умови були виконані… Пілоти мали його побачити, зайти в атаку, захопити на радар і мати можливість випустити ракету. Якби ці умови були виконані, його могли б збити. Як бачимо, це знову не вдалося. Я хотів би, щоб вони його збили», — сказав міністр оборони.