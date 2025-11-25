Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Міністр оборони Румунії заявив, що підняті винищувачі переслідували російський безпілотник, але не відкривали вогонь

Іонуц Моштяну назвав заліт російського дрона провокацією.

Міністр оборони Румунії заявив, що підняті винищувачі переслідували російський безпілотник, але не відкривали вогонь
міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну
Фото: x.com/IonutMosteanu

У Румунії, в повіті Васлуй, у вівторок, 25 листопада, виявили російський безпілотник без бойової частини, який залетів у повітряний простір країни під час атаки РФ по Україні.

Про це повідомив міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну під час відвідування 57-ї авіабази «Міхаїл Когелнічану», передає Agerpres.

За його словами, безпілотник впав у місцевості Пуєшті.

“Стався новий проліт російського дрона, нова провокація Росії проти Румунії — дрон, який мали намір збити румунська армія та німецькі винищувачі Eurofighter”, — повідомив Моштяну. 

Він перерве сьогоднішній візит на авіабазу і повернеться до Бухареста для координації ситуації. 

За його даними, дрон був знайдений десь у повіті Васлуй, без бойової частини. Ймовірно, це той самий дрон, який переслідували літаки. Винищувачі були підняті по тривозі й мали дозвіл на ураження. 

“Я поговорю з німецькими пілотами, які виконували місію, трохи пізніше (...). Двічі пара винищувачів Eurofighter була піднята з сьомої години ранку. Між цими двома підйомами також були підняті F-16 з бази Борча — румунські літаки”, — сказав Моштеану.

Він зазначив, що літаки не відкривали вогонь і що дрон впав або через втрату керування, або через закінчення пального.

“Його могли б знищити, якби всі умови були виконані… Пілоти мали його побачити, зайти в атаку, захопити на радар і мати можливість випустити ракету. Якби ці умови були виконані, його могли б збити. Як бачимо, це знову не вдалося. Я хотів би, щоб вони його збили», — сказав міністр оборони.
