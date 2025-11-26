За даними слідства, 16-річного хлопця завербували, коли він шукав заробітку.

СБУ і поліція затримали підозрюваного в подвійному теракті в Дніпрі, що стався 23 листопада. Ним є підліток, який, як вважає слідство, виконував завдання Росії.

СБУ повідомила, що підозрюваний підірвав два саморобні вибухові пристрої біля залізничної колії в приватному секторі міста. Унаслідок першого вибуху загинув наркозалежний чоловік, якого росіяни заманили шукати на цьому місці "закладку".

Підрив цього чоловіка зловмисники використали як "приманку" для поліції. Після прибуття за викликом здетонувала ще одна вибухівка, внаслідок чого один правоохоронець отримав тяжкі травми.

"Правоохоронці затримали агента, який заклав вибухівку протягом однієї доби після теракту, одразу, коли він приїхав до Києва, де тимчасово проживав та планував «залягти на дно». За матеріалами справи, виконавцем злочину виявився 16-річний переселенець із Сум, що тимчасово проживав у столиці. До уваги російської спецслужби юнак потрапив у Телеграм-каналах, де шукав «легкі заробітки»", – сказали в СБУ.

Після вербування росіяни відрядили підлітка до Дніпра, де він оселився в місцевому готелі, а потім під виглядом господарських закупок придбав компоненти для виготовлення СВП.

"За інструкцією російського куратора зловмисник виготовив дві вибухівки, спорядив їх мобільними телефонами для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасники. Після цього фігурант заклав СВП біля об’єкта Укрзалізниці, координати якого отримав заздалегідь. Також він розмістив неподалік місця запланованого теракту камеру, щоб рашисти змогли відстежити прибуття жертв", – додали в СБУ.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Неповнолітньому загрожує до 15 років тюрми.