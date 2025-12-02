Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Сьогодні у Дніпрі – День жалоби за загиблими унаслідок вчорашнього удару ворога

У місті загинули четверо людей, кількість поранених у області - 47. 

Сьогодні у Дніпрі – День жалоби за загиблими унаслідок вчорашнього удару ворога
наслідки ракетного удару у Дніпрі
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 2 грудня, у Дніпрі оголосили День жалоби за загиблими унаслідок вчорашнього ракетного обстрілу. У місті загинули четверо людей.

Про це написав у телеграмі в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

"Сьогодні Дніпро в жалобі за тими, чиї життя обірвав ракетний удар напередодні. Атакувавши місто, росіяни вбили 4 мешканців. Світла пам'ять загиблими. І співчуття всім, хто втратив найрідніших", – йдеться у його повідомленні. 

По допомогу до лікарів, за останніми даними, звернулися ще двоє постраждалих. Загалом їх – 45.

Ввечері та вночі агресор вдарив безпілотниками по Личківській громаді Самарівського району. Виникли пожежі, пошкоджена інфраструктура.

Межівську громаду Синельниківського району противник атакував КАБами. Постраждали двоє людей – чоловік 77 років та 79-річна жінка. 

Продовжувалися удари по Нікопольщині. Покровську громаду агресор обстріляв з артилерії.

Над областю сили ППО збили 7 БпЛА.

  • Унаслідок вчорашньої атаки у Дніпрі понівечені адмінбудівля, підприємства, 4 будівлі навчальних закладів і стільки ж багатоповерхівок, 2 СТО, понад півсотні авто.
Теми: , , ,
