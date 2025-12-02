У місті загинули четверо людей, кількість поранених у області - 47.

Сьогодні, 2 грудня, у Дніпрі оголосили День жалоби за загиблими унаслідок вчорашнього ракетного обстрілу. У місті загинули четверо людей.

Про це написав у телеграмі в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

"Сьогодні Дніпро в жалобі за тими, чиї життя обірвав ракетний удар напередодні. Атакувавши місто, росіяни вбили 4 мешканців. Світла пам'ять загиблими. І співчуття всім, хто втратив найрідніших", – йдеться у його повідомленні.

По допомогу до лікарів, за останніми даними, звернулися ще двоє постраждалих. Загалом їх – 45.

Ввечері та вночі агресор вдарив безпілотниками по Личківській громаді Самарівського району. Виникли пожежі, пошкоджена інфраструктура.

Межівську громаду Синельниківського району противник атакував КАБами. Постраждали двоє людей – чоловік 77 років та 79-річна жінка.

Продовжувалися удари по Нікопольщині. Покровську громаду агресор обстріляв з артилерії.

Над областю сили ППО збили 7 БпЛА.