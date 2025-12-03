Зустріч делегації США з Путіним завершилася без компромісу (оновлено)

Російські ЗМІ стверджують, що після майже 5 годин перемовин з Путіним делегація Сполучених Штатів залишила Кремль та вирушила до американського посольства без досягнення відчутного компромісу.

Мирний план, погоджений з Україною на переговорах у Женеві та Вашингтоні, російському диктатору та його радникам представляли спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Спецпредставник Путіна Кіріл Дмітрієв після перемовин написав у мережі X слово "продуктивно". Помічник диктатора Юрій Ушаков розповів пресі, що "деякі американські напрацювання прийнятні для Росії, деякі ні", а також заявив, що "на зустрічі Путіна та Віткоффа обговорювалося територіальне питання, але компромісу не досягнуто".

Ушаков додав, що сторони нібито домовилися "не розголошувати суть переговорів, що відбулися".