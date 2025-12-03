США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСуспільствоВійна

Зустріч делегації США з Путіним завершилася без компромісу (оновлено)

Мирний план представляли спецпосланець Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Зустріч делегації США з Путіним завершилася без компромісу (оновлено)
Делегація США на переговорах з Путіним
Фото: X

Російські ЗМІ стверджують, що після майже 5 годин перемовин з Путіним делегація Сполучених Штатів залишила Кремль та вирушила до американського посольства без досягнення відчутного компромісу.

Мирний план, погоджений з Україною на переговорах у Женеві та Вашингтоні, російському диктатору та його радникам представляли спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Спецпредставник Путіна Кіріл Дмітрієв після перемовин написав у мережі X слово "продуктивно". Помічник диктатора Юрій Ушаков розповів пресі, що "деякі американські напрацювання прийнятні для Росії, деякі ні", а також заявив, що "на зустрічі Путіна та Віткоффа обговорювалося територіальне питання, але компромісу не досягнуто". 

Ушаков додав, що сторони нібито домовилися "не розголошувати суть переговорів, що відбулися". 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies