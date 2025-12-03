В ГУР запевнили, що власник земельної ділянки уклав з ними прямі договори на час дії воєнного стану.

На території санаторію "Жовтень" у Конча-Заспі сталась сутичка між представниками ГУР та військовослужбовцями в/ч А4005.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах, Генштабі та ГУР Міноборони.

За даними одного з джерел, ввечері 3 грудня представники ГУР Міноборони зайшли на територію санаторію "Жовтень" та зайняли її. Вони “взяли в полон 10 військовослужбовців в/ч А4005, нанісши суттєві травми", при цьому “вибивши ворота та поламавши паркан, здійснюючи стрільбу із вогнепальної зброї у повітря та землю”.

Згодом бійці ГУР відпустили полонених та забарикадувались на території санаторія. Вони відмовилися впускати на територію представників правоохоронних та військових державних органів.

За словами джерела, на місце події прибув заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Водночас в ГУР повідомили, що власник земельної ділянки уклав з однією з військових частин ГУР МО прямі договори на час дії воєнного стану.

“Згідно чинного законодавства, дані договори не потребують додаткових погоджень. У представників інших формувань документи анульовані військовою адміністрацією”, - наголосили в Головному управлінні розвідки.

Також всі наявні документи підрозділу ГУР МО були надані представникам поліції, ВСП Києва та військовій адміністрації з відповідними поясненнями.

“Наші військовослужбовці тут перебувають на законних підставах. Будь-яке розголошення інформації про місця дислокації сил безпеки та оборони, становить пряму загрозу для життя особового складу підрозділів", - наголосили у ГУР.

За даними “Української правди”, ймовірно ГУР уклало угоду з компанією з орбіти бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського, які хочуть забудувати територію санаторію.

Після повномасштабного російського вторгнення військова частина уклала угоду із представниками санаторію та орендувала приміщення. Територія використовується згідно з бойовим розпорядженням командувача Сухопутних військ, має погодження КМВА та директора санаторію "Жовтень". Будівлі опечатані, доступ у них не здійснюється.

За словами джерела, представники ГУР за останній місяць не вперше приїжджали на його територію з вимогою покинути санаторій.