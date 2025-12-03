Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСуспільствоПодії

УП: у Конча-Заспі сталось заворушення за участі представників ГУР та інших військовослужбовців

В ГУР запевнили, що власник земельної ділянки уклав з ними прямі договори на час дії воєнного стану.

УП: у Конча-Заспі сталось заворушення за участі представників ГУР та інших військовослужбовців
Санаторій "Жовтень"
Фото: Санаторії України

На території санаторію "Жовтень" у Конча-Заспі сталась сутичка між представниками ГУР та військовослужбовцями в/ч А4005.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах, Генштабі та ГУР Міноборони.

За даними одного з джерел, ввечері 3 грудня представники ГУР Міноборони зайшли на територію санаторію "Жовтень" та зайняли її. Вони “взяли в полон 10 військовослужбовців в/ч А4005, нанісши суттєві травми", при цьому “вибивши ворота та поламавши паркан, здійснюючи стрільбу із вогнепальної зброї у повітря та землю”.

Згодом бійці ГУР відпустили полонених та забарикадувались на території санаторія. Вони відмовилися впускати на територію представників правоохоронних та військових державних органів.

За словами джерела, на місце події прибув заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Водночас в ГУР повідомили, що власник земельної ділянки уклав з однією з військових частин ГУР МО прямі договори на час дії воєнного стану.

“Згідно чинного законодавства, дані договори не потребують додаткових погоджень. У представників інших формувань документи анульовані військовою адміністрацією”, - наголосили в Головному управлінні розвідки.

Також всі наявні документи підрозділу ГУР МО були надані представникам поліції, ВСП Києва та військовій адміністрації з відповідними поясненнями.

“Наші військовослужбовці тут перебувають на законних підставах. Будь-яке розголошення інформації про місця дислокації сил безпеки та оборони, становить пряму загрозу для життя особового складу підрозділів", - наголосили у ГУР.

За даними “Української правди”, ймовірно ГУР уклало угоду з компанією з орбіти бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського, які хочуть забудувати територію санаторію.

Після повномасштабного російського вторгнення військова частина уклала угоду із представниками санаторію та орендувала приміщення. Територія використовується згідно з бойовим розпорядженням командувача Сухопутних військ, має погодження КМВА та директора санаторію "Жовтень". Будівлі опечатані, доступ у них не здійснюється.

За словами джерела, представники ГУР за останній місяць не вперше приїжджали на його територію з вимогою покинути санаторій.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies