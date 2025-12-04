Генштаб ЗСУ: 46 штурмів росіян зафіксували на Покровському напрямку

Окупанти також пробували прорвати оборону у напрямку Антонівського мосту.

Станом на 16:00 4 грудня відбулося 131 бойове зіткнення на фронті.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території Росії постраждали прикордонні населені пункти, зокрема, Бобилівка, Гірки, Біла Береза, Вовківка, Старикове, Бунякине, Кучерівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинув дві керовані авіабомби, здійснив 98 обстрілів, зокрема, один — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового. Ще одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському та Краматорському від початку доби росіяни не проводили наступальних дій.

На Лиманському загарбницька армія атакувала сім разів поблизу населених пунктів Греківка, Дробишеве, Зарічне та Олександрівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська. Дотепер тривають ще два бойові зіткнення.

На Костянтинівському зупинили 13 наступальних дій ворога в районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського та у напрямку Берестка і Софіївки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Покровському росіяни здійснили 46 спроб потіснити наших захисників із позицій у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 40 атак. На цьому напрямку тривають пошуково-ударні дії Сил оборони у районі міста Покровськ. Ворог зазнає втрат.

На Олександрівському противник 17 разів атакував у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного. Три бойові зіткнення точаться дотепер.

На Гуляйпільському Сили оборони відбили п’ять атак росіян у районах Затишшя, Гуляйполя та у напрямку Прилук. Ще три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Оріхівському відбулося одне бойове зіткнення у районі Приморського. Ворожих ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Степногірськ, Григорівка та Веселянка.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну марну спробу прорвати оборону наших захисників у напрямку Антонівського мосту.