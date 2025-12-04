Головне за ніч та ранок четверга, 4 грудня: удари по Херсонській ТЕЦ, свіжі заяви Трампа

Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 140 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 177 370 осіб.

У ніч на 4 грудня росіяни вчергове атакували Одесу безпілотниками. Постраждали 7 людей. Ушкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру.

У ніч на 4 грудня російські війська атакували Харківську область безпілотниками. Через це горіли будинки та бази відпочинку. Постраждала 62-річна жінка. У Харкові від вибуху є загиблі та поранені.

Роботу Херсонської ТЕЦ призупинили через атаки ворога на об'єкт. Без тепла залишилися понад 40 тисяч абонентів.

"Упродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ — били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції. Терористи вкотре воюють проти мирного населення", – написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

"У ніч на 04 грудня (з 18:00 03 грудня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області - рф та ТОТ АР Крим, а також 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 85 із них – "шахеди", – повідомили у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Учора, 3 грудня, близько 20:00 у Львові смертельно поранили 37-річного військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.

Як попередньо встановили правоохоронці, під час проведення заходів оповіщення населення щодо мобілізації між 30-річним львів’янином та військовослужбовцями територіального центру комплектування і соціальної підтримки виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав ножового поранення в ногу працівнику ТЦК та СП, 37-річному львів’янину, та розпилив сльозогінний газ з балончика в обличчя ще двом військовослужбовцям, після чого втік з місця події. Нападника вдалося встановити та затримати в порядку ст. 208 КПК України.

Поранений військовослужбовець був ветераном, який брав участь у бойових діях в АТО. Його госпіталізували до медичного закладу з критичним ушкодженням стегнової артерії. Однак, попри реанімаційні заходи, на ранок він помер у лікарні.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова розпочате кримінальне провадження за фактом умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження особі у зв’язку з її службовою діяльністю, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 КК України).

У Дніпропетровській області унаслідок аварії на одній із шахт загинули двоє гірників, йдеться у повідомленні пресслужби Державної служби із надзвичайних ситуацій.

"Понад 14 діб тривала рятувальна операція в одній з шахт, на горизонті мінус 410 метрів, де стався прорив пульпи. На жаль, аварія забрала життя двох гірників", – розповіли у ДСНС.

Пульпа в шахті – це суміш, яка складається з твердих дрібних мінералів (піску, граншлаку) та води.

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив, що американська делегація у Москві напередодні мала "досить добрі" перемовини з Путіним та його радниками, але шлях до миру надалі лишається "неочевидним".

Як пише The Guardian, республіканець знову повторив одну з улюблених своїх тез про те, що кремлівський диктатор нібито "хоче миру і повернутися до норми, щоб торгувати зі США".

"Він хотів би закінчити війну – таким було їхнє враження. Тепер, незалежно від того, чи знаєте ви, що це було їхнє враження, ви знаєте, що їхнє враження було таке, що вони хотіли б бачити, як він хотів би бачити закінчення війни, – заявив президент США. – Я думаю, що він хотів би повернутися до більш нормального життя. Я думаю, що він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами Америки, чесно кажучи, замість того, щоб, знаєте, втрачати тисячі солдатів щотижня. Але в них склалося дуже сильне враження, що він хотів би укласти угоду".

"Ви знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив, що немає козирів, я сказав: «Ви не маєте козирів». То був час для врегулювання. Я думаю, то був значно кращий час для врегулювання, але вони вирішили не робити цього. Вони мають багато речей проти нього зараз. Але президент Путін мав дуже хорошу зустріч з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Що виходить з тієї зустрічі я вам сказати не можу, тому що для танго потрібні двоє. Ви знаєте, Україна, я думаю, ми з нею достатньо добре попрацювали. Вони задоволені обговоренням", – сказав також американський лідер.

Спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер у четвер зустрінуться з головою української переговорної групи Рустемом Умеровим для обговорення подальших кроків.

Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію із закликом до РФ повернути до України викрадених дітей, повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Голосування за резолюцію відбулось на надзвичайній сесії Генасамблеї ООН. Документ підтримала 91 країна, утримались 57. Проти проголосували 12 держав - Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, Демократична республіка Конго, Іран, Малі, Нікараґуа, Еритрея, Ніґер, Росія та Судан.

Тримаймося!