Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти запускали вночі балістику і дрони. Є влучання

Зафіксовано влучання ракет та 24 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Окупанти запускали вночі балістику і дрони. Є влучання
Військові ЗСУ
Фото: Генштаб

У ніч на 4 грудня російські війська атакували Україну двома балістичиними ракетами та 138 безпілотниками. Зафіксовано влучання ракет та 24 ударних БпЛА на 14 локаціях. ППО знешкодила 114 дронів. 

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 04 грудня (з 18:00 03 грудня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області - рф та ТОТ АР Крим, а також 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 85 із них – "шахеди", – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

РФ атакувала вночі дронами і ракетами
Фото: Повітряні сили України
РФ атакувала вночі дронами і ракетами

  • У Одесі унаслідок нічної атаки російських дронів постраждали люди, на Харківщині горіли будинки та бази відпочинку, а на Дніпропетровщині є ушкодження домів, газогонів та ліній електропередач. 
