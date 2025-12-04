Окупанти запускали вночі балістику і дрони. Є влучання

Зафіксовано влучання ракет та 24 ударних БпЛА на 14 локаціях.

У ніч на 4 грудня російські війська атакували Україну двома балістичиними ракетами та 138 безпілотниками. Зафіксовано влучання ракет та 24 ударних БпЛА на 14 локаціях. ППО знешкодила 114 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 04 грудня (з 18:00 03 грудня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області - рф та ТОТ АР Крим, а також 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ – рф, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 85 із них – "шахеди", – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили України РФ атакувала вночі дронами і ракетами