Через атаки РФ на Дніпропетровщині є поранені люди. Пошкоджені будинки, газогони та ЛЕП

Багато ушкоджень є у Кривому Розі після ракетної атаки. 

Через атаки РФ на Дніпропетровщині є поранені люди. Пошкоджені будинки, газогони та ЛЕП
ліквідація наслідків російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж доби росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, важкою артилерією, завдали ракетного удару по Кривому Розі. Поранені люди. 

Про це написав в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко. 

Від вечора росіяни гатили по райцентру, Покровській та Марганецькій громадах Нікопольщини. Скеровували на них FPV-дрони, важку артилерію. Пошкоджені 2 приватні будинки, газогони. Зайнялося авто.

Під час одного з обстрілів постраждала 53-річна жінка. У неї осколкові поранення. Стан середньої тяжкості.

На Миколаївську та Васильківську громади Синельниківщини ворог спрямував БпЛА. Потрощив 11 осель місцевих, ще одну знищив. Серед побитого також 6 господарських споруд, авто, лінія електропередач.

За уточненою інформацією, через ракетну атаку у Кривому Розі вже шестеро постраждалих. 

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

Окрім адмінбудівлі, у місті понівечені 12 багатоповерхових і 23 приватні будинки, навчальний заклад, гаражі, магазин та авто.

Над областю ППО знищила 16 безпілотників противника.
