Ліндсі Грам: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили двох цивільних на Чернігівщині

Один із них у вкрай важкому стані шпиталізували.

Росіяни поранили двох цивільних на Чернігівщині
Наслідки російського удару по Чернігівщині 4 грудня 2025 року
Фото: В’ячеслав Чаус

Сьогодні, 4 грудня, російська армія атакувала Чернігівську область.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“У Городні через удари безпілотниками поранені двоє цивільних чоловіків 54 і 33 років. Це працівники місцевого деревообробного підприємства”, - написав Чаус. 

Одного з поранених у вкрай важкому стані шпиталізували, інший пацієнт перебуває під наглядом лікарів у Городні. 

Внаслідок удару були пошкоджений склад і техніка. 

Крім того, росіяни вдарили по одному із сіл у передмісті Чернігова, де було пошкоджене житло.
