Росіяни поранили двох цивільних на Чернігівщині

Сьогодні, 4 грудня, російська армія атакувала Чернігівську область.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
“У Городні через удари безпілотниками поранені двоє цивільних чоловіків 54 і 33 років. Це працівники місцевого деревообробного підприємства”, - написав Чаус.
Одного з поранених у вкрай важкому стані шпиталізували, інший пацієнт перебуває під наглядом лікарів у Городні.
Внаслідок удару були пошкоджений склад і техніка.
Крім того, росіяни вдарили по одному із сіл у передмісті Чернігова, де було пошкоджене житло.