Росіяни поранили двох цивільних на Чернігівщині

Один із них у вкрай важкому стані шпиталізували.

Наслідки російського удару по Чернігівщині 4 грудня 2025 року

Сьогодні, 4 грудня, російська армія атакувала Чернігівську область.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“У Городні через удари безпілотниками поранені двоє цивільних чоловіків 54 і 33 років. Це працівники місцевого деревообробного підприємства”, - написав Чаус.

Одного з поранених у вкрай важкому стані шпиталізували, інший пацієнт перебуває під наглядом лікарів у Городні.

Внаслідок удару були пошкоджений склад і техніка.

Крім того, росіяни вдарили по одному із сіл у передмісті Чернігова, де було пошкоджене житло.