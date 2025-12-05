ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Війна

Уряд затвердив нову систему контрактів для ЗСУ

Головне нововведення — гарантована відстрочка від мобілізації.

Уряд затвердив нову систему контрактів для ЗСУ
українська армія
Фото: Міноборони

Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Міністерством оборони законопроєкт щодо переходу Сил оборони на комплектування за контрактом шляхом запровадження мотиваційних контрактів. 

Як повідомляє Міноборони України, документ передбачає чіткі терміни служби, фінансові бонуси та гарантований період відпочинку після завершення контракту.

"Нова система контрактів покликана стати ключовим чинником у підвищенні мотивації особового складу та забезпеченні стабільності професійної армії", – наголошують у відомстві.

Законопроєкт пропонує контракти для солдатів, сержантів і офіцерів строком від 1 до 5 років. Головне нововведення — гарантована відстрочка від мобілізації. Якщо військовослужбовець уклав контракт на термін від 2 до 5 років, після його завершення він отримує 12 місяців відстрочки (часу на відновлення).

Фото: Міноборони

Нові умови поширюються на ЗСУ, Нацгвардію, Держприкордонслужбу та інші підрозділи.

Укласти контракт можуть громадяни, які перебувають у запасі, резервісти, мобілізовані військовослужбовці та чинні контрактники (зможуть переукласти угоди на нових умовах).

Уряд анонсував "розширений мотиваційний пакет". Він включає:

  • виплати за укладання та продовження контракту;
  • щорічні фінансові бонуси;
  • щомісячні надбавки та бойові виплати.

Фото: Міноборони

"Очікуємо на оперативне ухвалення законопроєкту народними депутатами. Розраховуємо, що система нових контрактів запрацює в першому кварталі 2026 року", — зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.
﻿
