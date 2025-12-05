Уряд затвердив нову систему контрактів для ЗСУ

Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Міністерством оборони законопроєкт щодо переходу Сил оборони на комплектування за контрактом шляхом запровадження мотиваційних контрактів.

Як повідомляє Міноборони України, документ передбачає чіткі терміни служби, фінансові бонуси та гарантований період відпочинку після завершення контракту.

"Нова система контрактів покликана стати ключовим чинником у підвищенні мотивації особового складу та забезпеченні стабільності професійної армії", – наголошують у відомстві.

Законопроєкт пропонує контракти для солдатів, сержантів і офіцерів строком від 1 до 5 років. Головне нововведення — гарантована відстрочка від мобілізації. Якщо військовослужбовець уклав контракт на термін від 2 до 5 років, після його завершення він отримує 12 місяців відстрочки (часу на відновлення).

Фото: Міноборони

Нові умови поширюються на ЗСУ, Нацгвардію, Держприкордонслужбу та інші підрозділи.

Укласти контракт можуть громадяни, які перебувають у запасі, резервісти, мобілізовані військовослужбовці та чинні контрактники (зможуть переукласти угоди на нових умовах).

Уряд анонсував "розширений мотиваційний пакет". Він включає:

виплати за укладання та продовження контракту;

щорічні фінансові бонуси;

щомісячні надбавки та бойові виплати.

Фото: Міноборони

"Очікуємо на оперативне ухвалення законопроєкту народними депутатами. Розраховуємо, що система нових контрактів запрацює в першому кварталі 2026 року", — зазначив міністр оборони Денис Шмигаль.