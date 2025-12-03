Агенцію "Державний оператор тилу" і "Агенцію оборонних закупівель" з 1 січня об’єднають в одне підприємство, де буде створена нова наглядова рада.

Про це поінформував міністр оборони України Денис Шмигаль у Телеграмі.

"З 1 січня планується об'єднання "Державного оператора тилу" й "Агенції оборонних закупівель" в одне підприємство, де буде створена нова наглядова рада", – ідеться у повідомленні.

За словами Дениса Шмигаля, найближчим часом плануємо призначення на вакантні місця в наглядовій раді АТ "Укроборонпром" та інших підприємств

"Також максимально корпоратизуємо державні компанії та передаємо в управління професійних менеджерів. Зокрема, з 90 державних підприємств, що були в підпорядкуванні Міноборони, 14 вже передано Фонду державного майна, а 11 в процесі передачі, ще 4 передається в АТ "Укроборонпром", – ідеться у повідомленні.

"Продовжуємо рухатися в бік підвищення прозорості й ефективності оборонних підприємств. Налагоджуємо тісну та продуктивну співпрацю з приватними виробниками задля розвитку ОПК і забезпечення Українського війська всім необхідним", – наголошує глава Міноборони.