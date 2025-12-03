​Із 1 січня в Україні запрацює новий механізм страхування воєнних ризиків

Він передбачатиме пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхового платежу для бізнесу по всій території України.

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків, який передбачатиме пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхового платежу для бізнесу по всій території Україні.

Як повідомили у Міністестві екноміки, довкілля та сільського господарства, ця програма є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Адмініструватиме її Експортно-кредитне агентство (ЕКА).

Право на отримання компенсації будуть мати лише підприємства, які на момент пошкодження майна через збройну агресію росії є учасниками програми.

Новий механізм страхування воєнних ризиків регулюється Порядком, затвердженим постановою КМУ від 28 листопада 2025 року №1541. Цей документ набув чинності 1 грудня 2025 року.

Пряма компенсація збитків для підприємств у прифронтових регіонах надається бізнесу, майно якого розташоване на територіях підвищеного ризику (Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, за виключенням окупованих територій).

Максимальна сума компенсації становить до 10 млн грн (з урахуванням пов’язаних осіб), але не більше суми фактично підтверджених збитків.

Участь у програмі є добровільною та передбачає сплату одноразового внеску розміром 0,5% від загальної суми ймовірного збитку за пошкодження/знищення всього майна, заявленого до участі у програмі з компенсації за пошкодження/знищення майна.

Щоб отримати компенсацію за пошкоджене або знищене майно необхідно внести майно до Реєстру пошкодженого та знищеного майна і подати до Агентства заяву про надання компенсації.

До заяви потрібно додати:

документи, що підтверджують право власності,

довідку про відсутність податкової заборгованості,

фото пошкодження (за наявності),

акт обстеження,

звіт про технічний стан,

докази знищення/пошкодження (акти/довідки ДСНС, національної поліції тощо)

техпаспорт, акт та звіт про оцінку майна, документи на підписанта.

Компенсацію нарахують протягом 30 днів.

Компенсація частини страхового платежу для бізнесу по всій території Україні

Підприємства можуть отримати компенсацію частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків, укладеними зі страховими компаніями. Держава компенсує частину страхового тарифу, що перевищує 1%, у сумі до 1 млн грн за кожним договором. Тобто якщо тариф поліса страхування воєнних ризиків складає 6%, держава компенсує різницю - 5%, але в сумі, що не перевищує 1 млн грн.

За участь у програмі з компенсації страхових премій підприємством під час подання кожної заяви сплачується внесок у розмірі 5 тис.грн на рахунок ЕКА.

Щоб отримати часткову компенсацію страхового платежу необхідно:

Обрати страхову компанію, укласти з нею договір і сплатити страхову премію.

Подати до ЕКА заяву про виплату компенсації страхової премії разом з пакетом документів.

Протягом 30 днів отримати компенсацію.

У Мінекономіки кажуь, що зараз зацікавлені підприємці можуть звертатись до Експортно-кредитного агентства за консультаціями.