Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Джерела: у Росії знову підірвали ділянку нафтопроводу "Дружба"

Вибух провели за допомогою дистанційного підриву. 

Уночі 1 грудня в Росії знову стався вибух на ділянці нафтопроводу “Дружба”, яким нафту продовжували постачати в деякі країни Європи. Про це повідомили джерела в ГУР. 

Атаку на нафтопровід провели неподалік населеного пункту Кизинські Висілки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог-Липецьк. За словами джерела в ГУР МО, для знищення ділянки нафтогону використали вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння. 

Інформацію про вибух місцеві росіяни розповсюджували в соцмережах. Зокрема, свідки зазначили, що в районі Козинських Висілок було чутно гуркіт, який супроводжувався яскравими спалахами.

Співрозмовник у воєнній розвідці запевнив, що російська нафтова мережа, як головне джерело доходів держави-агресорки та фінансування ВПК, продовжить вибухати та горіти, допоки ворог не полишить спроб атакувати Україну.
