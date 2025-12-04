Трамп назвав подальший шлях до миру в Україні неочевидним

Президент США знову повторює мантру про Путіна, який "хоче миру".

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив, що американська делегація у Москві напередодні мала "досить добрі" перемовини з Путіним та його радниками, але шлях до миру надалі лишається "неочевидним".

Як пише The Guardian, республіканець знову повторив одну з улюблених своїх тез про те, що кремлівський диктатор нібито "хоче миру і повернутися до норми, щоб торгувати зі США". Трамп відмовився сказати, що вийде з переговорів у Росії, бо "для танго потрібні двоє".

Спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер у четвер зустрінуться з головою української переговорної групи Рустемом Умеровим для обговорення подальших кроків.