Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп назвав подальший шлях до миру в Україні неочевидним

Президент США знову повторює мантру про Путіна, який "хоче миру".

Трамп назвав подальший шлях до миру в Україні неочевидним
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив, що американська делегація у Москві напередодні мала "досить добрі" перемовини з Путіним та його радниками, але шлях до миру надалі лишається "неочевидним".

Як пише The Guardian, республіканець знову повторив одну з улюблених своїх тез про те, що кремлівський диктатор нібито "хоче миру і повернутися до норми, щоб торгувати зі США". Трамп відмовився сказати, що вийде з переговорів у Росії, бо "для танго потрібні двоє". 

Спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер у четвер зустрінуться з головою української переговорної групи Рустемом Умеровим для обговорення подальших кроків.
