Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Росіяни вкрали з Херсонського краєзнавчого музею близько 23 000 експонатів

Їх вивезли в напрямку Криму. 

Росіяни вкрали з Херсонського краєзнавчого музею близько 23 000 експонатів
Херсонський краєзнавчий музей
Фото: Херсонський краєзнавчий музей

Росіяни під час окупації викрали з Херсонського обласного краєзнавчого музею близько 23 тисяч артефактів.

Про це повідомив музей у фейсбуці.

"Показовим є викрадення модернізованої у 2020 році експозиції, присвяченої історії краю від кам'яного віку до епохи бронзи. Окупанти зривали планшети з експонатами, викрали навіть макети прадавніх стоянок. Були вивезені у напрямку Криму пізньопалеонтологічні, енеолітичні предмети, унікальні пам’ятки епохи раннього металу, зразки трипільської культури, предмети, що належали кіммерійцям тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така "увага" до прадавніх артефактів невипадкова, адже переписування історії на власний розсуд, приховування фактів – характерна риса інформаційної війни Росі, яка намагається стерти нашу пам’ять

На світлинах – зала музею до і після пограбування.

У жовтні росіяни обстріляли Херсонський обласний краєзнавчий музей. Унаслідок прицільного обстрілу було зруйнувано третину будівлі, пошкоджено стіни.

Як повідомлялося, Україна запровадила санкції проти керівництва провідних російських музеїв, які крадуть українські твори в окупації.
