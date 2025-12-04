Росіяни вкрали з Херсонського краєзнавчого музею близько 23 000 експонатів

Їх вивезли в напрямку Криму.

Росіяни під час окупації викрали з Херсонського обласного краєзнавчого музею близько 23 тисяч артефактів.

Про це повідомив музей у фейсбуці.

"Показовим є викрадення модернізованої у 2020 році експозиції, присвяченої історії краю від кам'яного віку до епохи бронзи. Окупанти зривали планшети з експонатами, викрали навіть макети прадавніх стоянок. Були вивезені у напрямку Криму пізньопалеонтологічні, енеолітичні предмети, унікальні пам’ятки епохи раннього металу, зразки трипільської культури, предмети, що належали кіммерійцям тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така "увага" до прадавніх артефактів невипадкова, адже переписування історії на власний розсуд, приховування фактів – характерна риса інформаційної війни Росі, яка намагається стерти нашу пам’ять

На світлинах – зала музею до і після пограбування.

У жовтні росіяни обстріляли Херсонський обласний краєзнавчий музей. Унаслідок прицільного обстрілу було зруйнувано третину будівлі, пошкоджено стіни.

Як повідомлялося, Україна запровадила санкції проти керівництва провідних російських музеїв, які крадуть українські твори в окупації.