Представників Росії не обрали до виконавчої ради Міжнародної ради музеїв

В ОАЕ триває 27-ма Генеральна конференція Міжнародної ради музеїв.

Як повідомила ICOM Ukraine, за результатами виборів виконавчих органів ІСОМ на 2026-2028 роки представників Росії у виконавчій раді не буде.

«Наші зусилля з інформування виконавчих органів ІСОМ та міжнародних комітетів про порушення представниками ІСОМ Росії міжнародного гуманітарного права, Кодексу Етики ІСОМ, Гаагської конвенції та неприпустимість балотування їх до виконовачих органів ІСОМ були не марними», - заявили в організації.

Конференція ICOM триватиме упродовж 11-17 листопада у Дубаї. Цьогорічна тема – Майбутнє музеїв у швидкозмінних суспільствах.