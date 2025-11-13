Тиждень українського кіно в Празі розпочався з фільму "2000 метрів до Андріївки"

"Фільм відповідає на багато питань - зокрема на те, яку ціну платить Україна, аби фронтова лінія не рухалась далі на Захід".

У Празі стартував Тиждень українського кіно. Фестиваль відкрив документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова.

Про це LB.ua повідомили у Pylyp Orlyk Foundation, за підтримки якої відбувається захід.

На відкритті були присутні дипломати, представники культурних інституцій, чеські партнери та численні глядачі, які прийшли підтримати український кінематограф. Слово мали організаторка фестивалю Ленка Віх, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич, голова Фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук.

Зварич, подякував чеським друзям, дипломатичному корпусу та всім, хто підтримує Україну.

"Цей фільм показує правду про російську агресію і водночас робить нас усіх сильнішими у спільному прагненні — досягти миру в Україні", - зазначив він.

"Фільм, який ви маєте нині можливість побачити, відповідає на багато питань - зокрема на те, яку ціну платить Україна, аби фронтова лінія не рухалась далі на Захід. І також - чому українці не готові “віддати той кусок землі”, щоб мати спокій. Після перегляду стає зрозуміло, що вони воюють не за територію, а за щось набагато вище і важливіше. Режисер Мстислав Чернов казав, що його мета - не засмутити, а розсердити глядача. Саме цього нині бажаю і я", - прокоментувала організаторка фестивалю Ленка Віх.

"У кожної людини в цьому залі є досвід несправедливості. З Україною трапилася саме така несправедливість - на нас зрадливо напав ворог у десятки разів сильніший. Ми вистояли, але фільм, який ви щойно побачили, показує страшну ціну відновлення справедливості. І якщо Європа та США не діятимуть сьогодні - завтра можливі Андріївки в Європі", - зазначив голова Pylyp Orlyk Foundation Артем Миколайчук.