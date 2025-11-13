Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаКультура

Тиждень українського кіно в Празі розпочався з фільму "2000 метрів до Андріївки"

"Фільм відповідає на багато питань - зокрема на те, яку ціну платить Україна, аби фронтова лінія не рухалась далі на Захід". 

Тиждень українського кіно в Празі розпочався з фільму "2000 метрів до Андріївки"

У Празі стартував Тиждень українського кіно. Фестиваль відкрив документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова.

Про це LB.ua повідомили у Pylyp Orlyk Foundation, за підтримки якої відбувається захід.

На відкритті були присутні дипломати, представники культурних інституцій, чеські партнери та численні глядачі, які прийшли підтримати український кінематограф. Слово мали організаторка фестивалю Ленка Віх, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич, голова Фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук.

Зварич, подякував чеським друзям, дипломатичному корпусу та всім, хто підтримує Україну.

"Цей фільм показує правду про російську агресію і водночас робить нас усіх сильнішими у спільному прагненні — досягти миру в Україні", - зазначив він.

"Фільм, який ви маєте нині можливість побачити, відповідає на багато питань - зокрема на те, яку ціну платить Україна, аби фронтова лінія не рухалась далі на Захід. І також - чому українці не готові “віддати той кусок землі”, щоб мати спокій. Після перегляду стає зрозуміло, що вони воюють не за територію, а за щось набагато вище і важливіше. Режисер Мстислав Чернов казав, що його мета - не засмутити, а розсердити глядача. Саме цього нині бажаю і я", - прокоментувала організаторка фестивалю Ленка Віх.

"У кожної людини в цьому залі є досвід несправедливості. З Україною трапилася саме така несправедливість - на нас зрадливо напав ворог у десятки разів сильніший. Ми вистояли, але фільм, який ви щойно побачили, показує страшну ціну відновлення справедливості. І якщо Європа та США не діятимуть сьогодні - завтра можливі Андріївки в Європі", - зазначив голова Pylyp Orlyk Foundation Артем Миколайчук.

  • "2000 метрів до Андріївки" - це документальний фільм режисера Мстислава Чернова, який розповідає про українських військових під час контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Стрічка стала українським претендентом на "Оскар" і вже представлена на міжнародних кінофестивалях.
  • Фільм отримав щонайменше чотири престижні нагороди, зокрема на фестивалі Docudays UA та кінофестивалі "Санденс". Він також номінований на премію кінокритиків "Кіноколо" у 2025 році.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies