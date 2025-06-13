Docudays UA: фільм «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова отримав головний приз програми DOCU/СВІТ

Також фільм Чернова отримав приз глядацьких симпатій фестивалю і нагороду “RIGHTS NOW”. Події «2000 метрів до Андріївки» відбуваються під час українського контрнаступу 2023 року.

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив переможців у трьох конкурсних програмах: національному конкурсі повного метру DOCU/УКРАЇНА, міжнародному конкурсі повного метру DOCU/СВІТ та національному конкурсі короткометражних фільмів DOCU/КОРОТКО, повідомляє DTF Magazine.

Головний приз програми DOCU/СВІТ — «2000 метрів до Андріївки», Мстислав Чернов.

Події «2000 метрів до Андріївки» відбуваються під час українського контрнаступу 2023 року. Чернов супроводжує взвод українських військових Третьої окремої штурмової бригади, які мають звільнити стратегічно-важливе, «оточене мінами та доступне лише через крихітний клаптик лісу», село Андріївка Донецької області.

Журналіст працював над проєктом разом із колегою та фотографом Associated Press Олександром Бабенком. Саундтрек написав композитор та продюсер Сем Слейтер, який отримав «Ґреммі» за музику до серіалу «Чорнобиль» та фільму «Джокер».

Світова прем’єра «2000 метрів до Андріївки» відбулася на кінофестивалі «Санденс», де він отримав нагороду за найкращу режисуру документального фільму (у категорії «Світ»).

Спеціальну відзнаку міжнародного конкурсу отримав фільм «Про святе і грішне» литовського режисера Ґієдре Бейноруте.

Список інших номінантів DOCU/СВІТ:

«Безмовні дерева»

«Де на деревах росте м’ясо»

«Листи до Хави»

«Моя золота дитина»

«Межі Європи»

«Твоє життя без мене»

«Сімейний підхід»

«Світле майбутнє»

Переможець конкурсу DOCU/УКРАЇНА — «Пісні землі, що повільно горить» Ольги Журби.

«Пісні землі, що повільно горить» охоплює два роки великої війни: «від масової евакуації на початку вторгнення до поступового занурення в буденну воєнну реальність». Фільм досліджує питання нормалізації досвідів війни у суспільстві та його трансформацію, розповідаючи про людей, їхній досвід та окремі явища російсько-української війни.

Спеціальну відзнаку у номінації отримала стрічка «З любов’ю з фронту» режисерки Аліси Коваленко.

Список інших номінантів DOCU/УКРАЇНА:

«Стрічка часу», Катерина Горностай

«Зшиті кроки», Аліна Максименко

«Мілітантропос»,Єлизавета Сміт, Аліна Горлова, Семен Мозговий.

Переможець номінації DOCU/КОРОТКО — «Пил — це кит, це сонячне світло», Марія Касас Кастільйо (Бельгія).

Події фільму відбуваються у запиленому підвалі Музею науки у Брюсселі, де хлопець на ім’я Марк знайшов збирає до купи знайдені кістки скелета кита. Режисерка Марія, яка знайшла Марка, вирішила познімати його, кита і пилюку. Поки кістки складаються докупи, як шматки пазла, глядачу пропонують уявити, яким був світ 5 млн років тому — до того, як зʼявилися люди, але коли море та сонце вже існували.

Спеціальна відзнака конкурсу — «Мама Мікра», Ребекка Бльохер.

Список номінантів DOCU/КОРОТКО:

«Як пройшли мої літні канікули?», Антоніо Лукіч

«adidas керує реальністю»

«Бездоганна граматика»

«Дика дівчинка з містечка Брашвалі»

«Будинок біля річки»

«Де мій бронік?»

«Звістка від них»

«Ланавару»

«Ми є на мапі»

«Розчаклування»

«Плин стійкості»

«Субмарина»

«У серці долини — спів»

Приз глядацьких симпатій фестивалю Docudays UA отримав «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова. За відзнакою режисер вийшов разом із колегою та фотографом Associated Press Олександром Бабенком, з яким вони фільмували кадри для стрічки.

Ще одна нагорода Docudays UA для «2000 метрів до Андріївки» — RIGHTS NOW!. Нею відзначають «креативне документальне кіно, що спостерігає та аналізує сучасний світ і робить значний внесок у дискусію про людську гідність, свободу та рівність».

Приз від журі спілки кінокритиків — «Мілітантропос», режисери Аліна Горлова, Єлизавета Сміт і Семен Мозговий з кінооб’єднання Tabor Production.

Премія імені Андрія Матросова, заснована організаторами Docudays UA на честь Андрія Матросова, продюсера фестивалю, який загинув у 2010 році. Лауреат — «Де мій бронік?», Дарія Пенькова.