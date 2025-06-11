450 унікальних українських історичних документів оприлюднили на порталі "Архіви Європи"

Українські документи з англійською анотацією тепер розміщені на порталі "Архіви Європи". Про це повідомив голова Державної архівної служби Анатолій Хромов на пресконференції в агенстві Укрінформ.

Наразі в Національному архівному фонді Україні зберігається 100 мільйонів одиниць матеріалів, 450 з яких має статус унікальних. Цей статус означає, що вони мають особливу історичну та правову цінність.

"Я додав би, що вони підкреслюють внесок українського народу у світову культурну спадщину", – підкреслив Хромов.

З 2020-го року Український Державний архів є учасником проєкту порталу "Архіви Європи". Секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема підкреслив, що оприлюднення українських архівних документів на порталі "Архіви Європи" є знаковою для нас подією: "Ми стаємо частиною єдиного європейського архівного простору. Можливість долучитися будь-кому з будь-якої точки Європи і світу до наших історичних документів є надзвичайно цінною. Цінним є те, що можна бачити ці документи, читати анотації, зокрема англійською мовою. Відповідно, ти пересвідчуєшся в такій давній, глибинній історії України",– зауважив він.

Портал "Архіви Європи" – це цифрова платформа, яка об'єднує описові записи з понад 30 країн та більш ніж 20 мовами. Портал був заснований за підтримки Єврокомісії у 2009-2012 роках. Сьогодні портал містить інформацію про понад 7 тис. архівних установ і понад 280 млн архівних описових одиниць.