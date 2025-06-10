ЄС запроваджує нові правила імпорту творів мистецтва

Необхідно буде мати документи про походження кожного твору.

28 червня набуде чинності новий європейський регламент, який зобов'язує аукціонні доми, галереї та антикварів у країнах ЄС надавати документи про походження кожного твору мистецтва, імпортованого з-за меж Євросоюзу, пише Le Figaro.

Представники галузі уже критикують нові правила за надмірну зарегульованість і ризики для галерей та аукціонних домів. Вони попереджають про можливу втрату значної частини ринку культурних цінностей, зокрема, позаєвропейського походження.

Регламент передбачає, що для перепродажу творів мистецтва потрібно буде отримати ліцензію на імпорт, яку видає Міністерство культури протягом 90 днів. У разі порушення передбачено до трьох років ув'язнення, конфіскацію твору та штраф у подвійному розмірі його вартості.

«Ми врешті-решт перестанемо купувати що-небудь за межами ЄС», — заявила віцепрезидентка Національного союзу торговців антикваріатом Франції Антонія Ебервайн. За її словами, нові вимоги можуть призвести до зникнення ринку археологічних об’єктів, ікон, доколумбового, індійського та китайського мистецтва.

Президент французької Ради аукціонних домів Едуар де Ламаз пояснив, що нові правила, які раніше стосувалися лише об’єктів, яким понад 250 років, тепер поширюються на всі твори, яким понад 200 років. За його словами, це аукціоністів систематично залучати експертів для підтвердження походження предметів», що часто є неможливим — зокрема для успадкованих речей без супровідних документів.

Ебервайн повідомила, що багато держав, як-от Мексика, забороняють експорт археологічної спадщини, а отже, отримати легальний дозвіл на вивезення звідти майже нереально.