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Польща і ще 5 країн отримають кошти від ЄС на закупівлю артилерійських боєприпасів

Також кошти на боєприпаси отримають Литва, Нідерланди, Італія, Данія та Хорватія. 

Польща і ще 5 країн отримають кошти від ЄС на закупівлю артилерійських боєприпасів
Фото: Укрінформ

Польща разом із п’ятьма іншими країнами Європейського Союзу отримає додаткові кошти за програмою ЄС EDIRPA на закупівлю артилерійських боєприпасів. 

Як пише RMF24, грантову угоду підписав керівник Агентства з озброєнь генерал Артур Куптель. У Агентстві зазначили, що це перший, але не останній крок до європейських оборонних проектів.

За словами заступника голови Міністерства національної оборони Польщі Павла Бейди, йдеться про "мільйони євро на рахунки шести країн". 

Польща, Литва, Нідерланди, Італія, Данія та Хорватія спільно реалізують міжнародний проект із закупівлі 155-мм артилерійських боєприпасів. Ініціатива отримала фінансування від програми ЄС EDIRPA, загальний бюджет якої становить близько 300 мільйонів євро. Ця програма спрямована на підтримку ініціатив держав-членів у сфері озброєння.

Окрім міжнародних закупівель боєприпасів, фінансування ЄС отримали ще чотири проекти: багатонаціональні закупівлі французьких зенітних систем Mistral, німецьких систем SLM IRIS-T, фінської бронетехніки CAVS та німецько-дансько-нідерландсько-естонський проект із закупівлі осколково-фугасних снарядів. 

У резервному списку був проект закупівлі польських ручних зенітних систем Piorun консорціумом Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Норвегії.

EDIRPA – це програма "Посилення європейської оборонної промисловості через Закон про спільні закупівлі" (EDIRPA). Вона була створена для підтримки розвитку оборонної промисловості та зміцнення співпраці між європейськими країнами у сфері спільних закупівель військової техніки. Це дозволяє державам-членам координувати закупівлі та зміцнювати свої оборонні можливості.

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